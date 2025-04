Liguria. Una leggera ondulazione del getto è responsabile dell’attivazione di flussi meridionali nei bassi strati della nostra regione e conseguente aumento della nuvolosità. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: nel corso della mattinata graduale aumento della nuvolosità sul centro-ponente della regione ma senza fenomeni di rilievo, mentre a levante il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Al pomeriggio la nuvolosità andrà gradualmente aumentando a levante, mentre a ponente, soprattutto lato costiero, si faranno spazio ampie schiarite.

Venti: al mattino deboli a regime di brezza, dalla tarda mattinata scirocco in moderato rinforzo sul centro-levante. Mari: poco mossi. Temperature: minime in leggero aumento, massime stazionarie. Costa: Min: +8°C/+13°C – Max: +15°C/+19°C; interno: Min: 0°C/+5°C – Max: +10°C/+16°C.

GIOVEDì 10 APRILE: generalmente sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Venti: deboli e variabili. Mari: poco mossi. Temperature: in leggero aumento le massime.

VENERDì 11 APRILE: generale aumento della nuvolosità in particolare sul centro-ponente, ma in un contesto ancora asciutto. Temperature stazionarie. Venti in rinforzo da sud. [Seguire i prossimi aggiornamenti]