Liguria. Il meteo in Liguria nei primi giorni della settimana sarà caratterizzato da piogge intense e persistenti a causa di una saccatura atlantica, in rapido approfondimento tra il Golfo di Biscaglia e il Mediterraneo Centro-Occidentale. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e fenomeni: Mattinata con piogge deboli o moderate centrate sul settore orientale della Liguria, con locali rinforzi sullo Spezzino nelle prime ore del mattino. Cieli molto nuvolosi o coperti sul resto della regione con piogge deboli intermittenti possibili sul Genovesato centro ovest a partire dalle ore centrali. Deboli piogge o pioviggini in estensione al resto della regione nelle ore pomeridiane; Piogge moderate in serata sul genovese e il Tigullio e sui versanti padani occidentali.

Venti deboli o moderati da est / sud-est su Spezzino e Tigullio orientale, deboli o moderati dai quadranti settentrionali sul centro ponente della regione con locali rinforzi sugli sbocchi vallivi del Genovesato e del Savonese. Mare mosso o molto mosso, agitato al largo. Temperature stazionarie, saranno comprese sulla costa tra 11 e 17 gradi, nell’interno tra 3 e 13.

MARTEDì 15 APRILE: Piogge intense tra nottata e prima mattinata su tutti i settori, in decentramento al settore centro orientale della regione nel corso del pomeriggio. Piogge deboli intermittenti sul centro della regione nel corso del pomeriggio. Schiarite sul ponente. Nuova intensificazione dei fenomeni possibile a partire dalla tarda serata.

Venti tra deboli e moderati dai quadranti settentrionali, rotazione ai quadranti meridionali su tutti i settori a partire dalle ore pomeridiane. Mare mosso sotto costa, molto mosso al largo. Minime stazionarie, massime stabili o in lieve aumento.

MERCOLEDì 16 APRILE: Le previsioni sono incerte, e saranno più dettagliate nei prossimi aggiornamenti ma al momento la giornata si prospetta fortemente perturbata con piogge intense sul settore centro occidentale, localmente a sfondo temporalesco. Temperature in lieve diminuzione. Ventilazione sostenuta da Sud. Mari molto mossi.