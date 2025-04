Liguria. L’approssimarsi di una perturbazione atlantica verso il settentrione italiano determina sulla Liguria una nuvolosità sparsa nella giornata di sabato, ma con basso rischio di pioggia. Domenica 13 e lunedì 14 aprile si prevede invece maltempo con piogge anche intense (specie lunedì). Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: al mattino nuvolosità anche compatta sul settore centro-occidentale della regione, specie lungo le coste; non si esclude qualche pioviggine in corrispondenza degli addensamenti più intensi e sui rilievi retrostanti tra il Genovese di ponente e il Savonese. Schiarite su estremo Imperiese, Alpi Liguri, versanti padani orientali e Spezzino.

Nel pomeriggio attenuazione delle eventuali pioviggini e nuvolosità che tenderà a diventare medio-alta su quasi tutta la regione, con occasionali occhiate di sole. Peggioramento generale in tarda serata con deboli piogge in arrivo dal mare verso la terraferma.

Venti: moderati da sud-est al mattino, in indebolimento fino a deboli nel pomeriggio. Mari: poco mosso, localmente mosso. Temperature: in ulteriore aumento le minime, stazionarie le massime sul settore centro-occidentale, in lieve calo a levante. Costa: Min: +9°C/+11°C – Max: +13°C/+16°C; interno: Min: 1°C/+9°C – Max: +12°C/+17°C.

DOMENICA 13 APRILE: piogge in arrivo già dalla mattinata su gran parte della regione, più intense sul settore centro-orientale dove potrebbero assumere carattere di rovescio. Più sporadiche le piogge a ponente e sull’estremo levante.

Venti: deboli da nord sul settore centro-occidentale, da est a levante e da sud est poco al largo. Mari: generalmente mosso. Temperature: stazionarie le minime, in calo le massime.

LUNEDì 14 APRILE: maltempo su tutta la regione con piogge anche intense specie sul settore centro-orientale. [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]