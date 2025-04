Genova. Un nuovo impulso perturbato, di origine atlantica, interessa la Liguria nella giornata di Pasqua. A seguire progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo e Liguria per domenica 20 aprile

Cielo e fenomeni

Al mattino transito di rovesci, localmente anche a carattere temporalesco, da ponente verso levante. Nel corso della mattinata, rapido esaurimento delle precipitazioni tra imperiese e savonese, con anche delle schiarite associate, mentre i fenomeni continueranno ad interessare il settore centro-orientale, in particolar modo genovesato e Tigullio. Nel pomeriggio, piogge sparse ed intermittenti sul centro-levante, generalmente asciutto con anche delle schiarite nelle prime ore a ponente. Infine, in serata piogge più organizzate in risalita dal Mar Ligure in direzione dello spezzino.

Venti

tra deboli e moderati dai quadranti meridionali, rinforzi notturni e mattutini fino a forti al passaggio del fronte.

Mari

tra notte e mattino molto mosso, poi mosso. Moto ondoso in nuovo aumento fino a molto mosso sul bacino occidentale in serata.

Temperature

minime in aumento, massime in lieve calo a levante ed in prevalenza stazionarie altrove. Costa: minime tra 11 e 15 gradi, massime tra 15 e 19 gradi. Interno: minime tra 4 e 11 gradi, massime tra 11 e 16 gradi

Previsioni meteo e Liguria per lunedì 21 aprile

Cielo e fenomeni

tra notte e mattino, piogge sparse sul centro-levante regionale, in prevalenza asciutto a ponente. Nel corso della mattinata, e soprattutto dalle ore centrali del giorno, generale miglioramento con cessazione delle precipitazioni e schiarite in graduale avanzamento da ovest verso est. Persisteranno degli addensamenti, con possibili brevi rovesci associati, su Alpi Liguri ed Appennino orientale (seguire i prossimi aggiornamenti)

Venti

in prevalenza deboli, prima dai quadranti meridionali e poi da quelli settentrionali.

Mari

generalmente mosso.

Temperature

minime in leggero calo, massime in lieve aumento.

Previsioni meteo e Liguria per martedì 22 aprile

Cielo e fenomeni

tra notte e mattino, cieli in prevalenza poco nuvolosi sull’intera regione. A partire dalle ore centrali del giorno, formazione di addensamenti, con possibili rovesci associati, sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino orientale, asciutto con alternanza tra sole e annuvolamenti sul resto della regione. Temperature stazionarie o in lieve aumento (seguire i prossimi aggiornamenti]