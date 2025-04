Messa in sicurezza della storica strada tra Ortovero e Pogli: lavori per 250mila euro

Ad Ortovero si sta risolvendo una grave situazione di rischio frana che incombeva da anni su di un tratto di viabilità a valle della strada sterrata “Salvatico Panè”, tra Ortovero e la sua frazione Pogli, un collegamento che corre parallelo al torrente Arroscia.

Si tratta di un percorso suggestivo immerso nel verde del bosco e storicamente è molto frequentato da agricoltori e boscaioli, ma ora anche da sportivi ed escursionisti.

Lungo la strada sono visibili i vigneti dell’azienda Durin, le coltivazioni dell’azienda agricola Arnaldi, le opere di presa del Consorzio Irriguo ed è una valida alternativa alla statale 453, in quanto è collegata con un ponte a Ortovero e con una passerella carrabile a Pogli.

L’amministrazione comunale di Ortovero è riuscita a ottenere un importante intervento finanziato al cento per cento dallo Stato, a risarcimento di danni alluvionali, per un importo di 250 mila euro, dando così il via alla fase progettuale e agli atti propedeutici per il via ai lavori.

Nell’ambito dell’intervento di messa in sicurezza, ancora in fase di ultimazione, si è conclusa la stabilizzazione di un versante a valle della strada per un tratto di circa 40 metri mediante micropali, protetta a monte da un muro di contenimento: i lavori sono stati eseguiti dall’impresa Ecogrid, con un progetto esecutivo redatto dall’ingegnere Fulvio Fusini e l’iter amministrativo condotto dall’Ufficio Tecnico comunale.

“Finalmente si potrà avere una nuova transitabilità ad una strada storica per gli agricoltori del paese, ma sempre più frequentata a scopo escursionistico e sportivo” ha evidenziato il sindaco di Ortovero Osvaldo Geddo, soddisfatto per il buon esito dei lavori realizzati nei tempi previsti.

“Lungo questa strada corre un pezzo di storia importante del nostro territorio, che era opportuno preservare e ripristinare al meglio, in piena sicurezza”.

“Il Comune, inoltre, sta formando un gruppo di appassionati escursionisti che si impegneranno nella pulizia e ripristino di storici sentieri verso le località di Ligo e Marmoreo, che partono proprio da questa strada: un percorso di valorizzazione del nostro entroterra, accessibile e fruibile nelle sue bellezze e attrattive” conclude il primo cittadino.