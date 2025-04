Meno compiti e stop alle troppe verifiche, il ministro Valditara: “Studio a casa deve essere positivo e sereno”

Liguria. Stop alle troppe verifiche nello stesso giorno e a compiti inseriti all’ultimo minuto dai docenti nel registro elettronico. Così il ministro Valditara tende una mano agli studenti e si schiera con le famiglie cercando di disciplinare i carichi di studio a casa e in classe.

Per questo è in arrivo una circolare inviata ai dirigenti scolastici in cui spiega come sia “importante che la programmazione delle verifiche da svolgere in classe, così come l’assegnazione di compiti a casa, siano accuratamente pianificate da ciascun insegnante, anche avendo cura di valutare quanto eventualmente già definito dagli altri docenti, nonché evitando che siano consegnati sul registro elettronico in serata per l’indomani” ha commentato il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara, oggi a Genova .

“Questa è una circolare che viene incontro alle esigenze oggettive in quel dialogo fra scuola e famiglie che ritengo sia centrale – ha aggiunto Valditara – Quella che abbiamo emanato è una circolare che vuole rafforzare la collaborazione fra scuola e famiglie e che vuole responsabilizzare i giovani con la sottolineatura dell’importanza dell’annotazione sul diario”.

“Il ragazzo quando esce da scuola deve poter organizzare il proprio studio in modo efficace e questa è una circolare che mira anche a far sì che l’organizzazione dello studio a casa sia qualche cosa di positivo, che dia vita ad un percorso formativo sereno e non sia fonte di di stress o di quant’altro” conclude il ministro.