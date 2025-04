Maxi tamponamento dopo lo scoppio in una fabbrica, ma è un’esercitazione della Croce Rossa di Varazze

Varazze. Uno scenario che ha simulato un maxi tamponamento con quattro mezzi coinvolti, due furgoni, un’auto e una moto, in seguito a uno scoppio avvenuto in una piccola fabbrica adiacente alla strada, nella quale sono rimasti bloccati due pazienti da soccorrere.

Ecco la prova dello scorso sabato. Bravi i militi della Croce Rossa di Varazze che hanno saputo districarsi bene in una situazione non facile. Giornata di esercitazione di incidente maggiore, un grande lavoro che ha visto coinvolte tre squadre.

Sulla scena erano presenti un totale di tre simulatori, sei figuranti e duemanichini che hanno reso il tutto più reale. C’erano anche tre truccatori che si sono impegnati a ricreare ferite, escoriazioni, ustioni, lividi e segni di intossicazione delle vie aeree causate dal fumo.

Alla guida di tutto, tre istruttori TSSA, trasporto sanitario e soccorso ambulanza, che hanno coordinato e coadiuvato la scena, e un operatore telecomunicazioni che ha simulato la Centrale Operativa. Anche un finto atterraggio dell’elicottero.

Al termine, riunione per analizzare quello che è stato fatto, per discutere dell’operato e un momento di convivialitá. “I militi della Croce Rossa di Varazze non si fermano mai, fanno della formazione e del training la base del loro servizio. – spiegano dalla sede della preziosa realtà varazzina – L’obiettivo é quello di mantenere la praticità, per poter intervenire in sicurezza su qualsiasi scenario si presenti.

“Il presidente Claudio Ferrando e gli organizzatori – ci tengono a sottolineare – ringraziano tutti i volontari intervenuti, in particolar modo Alessandro, per l’accoglienza e l’ospitalità presso la Masterfire. Poi grazie ai truccatori e un grazie di cuore al fotografo Luigi Cerati che ha messo a disposizione gratuitamente la sua professionalità, per immortalare gli scatti di questa splendida giornata”.