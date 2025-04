Materassi, scarti di edilizia e spazzatura in strada: piazza Brennero e via Fiume trasformate in discariche a Savona

Savona. Abbandono incontrollato di rifiuti, un problema sempre più diffuso anche nel savonese che mina il decoro delle città.

In questo caso specifico, a lamentarsi della situazione sono i residenti delle zone di piazza Brennero e via Fiume, a Savona, trasformate in sorte di discariche a cielo aperto.

Accanto ai bidoni, infatti, sono presenti numerosi rifiuti ingombranti: dai materassi agli utensili da cucina (pentole e padelle), fino agli scarti di edilizia.

“Da una settimana nessuno viene a raccogliere nonostante i solleciti. Si transita anche con difficoltà a piedi. Chiediamo aiuto affinché qualcuno intervenga”, l’appello dei residenti.