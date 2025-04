Savona tutto cuore! In 10 batte 1 a 0 il Masone, segna Piu: un sabato di passione ma con vista Promozione

Masone 0 – Savona 1 (51′ Piu N.)

La cronaca impone il racconto di un finale molto teso. Accenno di rissa in campo nei pressi della porta di Bova ma presto sedata. Parecchia tensione invece sugli spalti con le squadre e gli staff che dal campo cercando di sedare gli animi.

90’+6′ Finisce qui! Vince il Savona!

90’+5 Lepri fuori posizione, il tentativo di Giacomo Piu però si infrange lentamente sul palo.

90’+3 Al terzo di recupero è assalto del Masone.

89′ Pastorino si accentra e calcia dal limite. Para Bova a terra.

88′ Miracolo di Perata! Piu a tu per tu con Lepri nell’area piccola sta per scaraventare in porta. Il difensore interviene alla disperata salvando la sua squadra. Partita ancora in bilico.

86′ Grande azione personale di Ottonello che si accentra palla al piede, non trova spazio per tirare e allora serve in area Gatto. Schirru fa buona guardia.

81′ Doppia conclusione del Masone. Secondo angolo nel giro di pochi minuti. Respinto ancora sul fondo. Terzo tentativo battuto corto e poi in mezzo. Nulla di fatto, la difesa respinge. Poi, Cerchez al posto di N. Piu.

76′ Una spizzata rischia di beffare Bova. Palla fuori. Intanto Bruzzone mana in campo un centravanti in più per affiancare Gatto. Entra Mirko Macciò.

74′ Risponde subito il Savona. Gran conclusione di Giacomo Piu di poco alta sulla traversa.

73′ Super Bova! Gatto indirizza una punizione nell’angolino basso alla sinistra del portiere ma il numero uno biancoblù dice di no.

70′ Gatto e Volpe non si trovano. Il Savona va verticale, con Carro che imbecca Nicolò Piu. Tiro però debole e da troppo distante.

68′ Ammonito Calvi nel Masone.

Il Savona ha approcciato molto bene il secondo tempo nonostante l’inferiorità numerica. Il Masone non si è ancora reso pericoloso. Anzi, in questa fase sono i biancoblù a spingere.

66′ Grinta in più per il Savona. Raja esce e al suo posto entra Carro Gainza.

60′ Rignanese lascia il posto a Giacomo Piu. In precedenza Durante ha sostituito Briano.

59′ Espulso mister Emanuele Cola per proteste.

57′ Primo cambio per il Masone. Parodi lascia il campo, al suo posto Pastorino.

51′ Lampo del Savona! Piu porta avanti i biancoblù! Gaggero sulla destra mette al centro. Pallone che rimane in area. Piu nel pressi del dischetto calcia, forse leggermente deviato, ma quel che conta per i biancoblù è che è dentro. 1 a 0, esplodono di gioia gli ultras sugli spalti.

50′ Fossati calcia la punizione contro la barriera, ricalcia ancora sulla ribattuta. Pallone forte ma largo.

49’Fallo di Bardi su Rignanese, ammonito il capitano genovese.

48′ Sombrero di Gatto a Garbini, gran intervento di Schirru che chiude.

47′ Angolo per il Masone. Batte Ottonello ma la difesa respinge. Poi capitan Bardi spara alle stelle.

45′ Si parte con gli stessi 21 che hanno terminato il primo tempo. Savona in 10 per l’espulsione di Colombo.

Secondo tempo

45’+4 Finisce qui il primo tempo, con qualche momento di tensione anche al rientro in panchina. Partita difficilissima per il Savona. L’aggressività – e qualità – del Masone mette subito in difficoltà i biancoblù, che fanno fatica a trovare le solite trame. L’episodio chiave del primo tempo è l’espulsione di Colombo dopo un faccia a faccia con Gatto. Punito la reazione al fallo del difensore biancoblù. Da allora il Savona non è riuscito a riprendersi se non per un tiro di Rignanese deviato ma poi parato comodamente da Lepri. Le occasioni migliori sono per i padroni di casa che vanno vicinissimi al goal in tre occasioni, la più nitida è il tiro di Bardi sul finire di tempo salvato sulla linea da Bova.

45’+2 Il Savona rischia di capitolare. Calvi in azione personale dal fondo mette al centro per Baldi, conclusione respinta sulla linea da Garbini a Bova battuto.

44′ Finalmente uno squillo del Savona. Azione per vie centrali con Rignanese che appena dentro l’area calcia verso la porta. Pallone però sporcato dalla difesa e facile preda di Lepri.

42′ Scontro aereo tra Rignanese e Perata. L’arbitro ammonisce Rignanese.

39′ Il Savona deve cercare di non aggravare la situazione e andare nello spogliatoio per fare quadrato. La palla va indietro per Bova che però regala una rimessa laterale agli avversari.

37′ Il Masone vuole capitalizzare la superiorità numerica e spinge forte. Cola manda alcuni giocatori a scaldarsi. Al momento il ruolo di braccetto di sinistra è coperto da Damonte.

35′ Punizione calciata da Gatto. Tiro velenoso verso il palo più vicino. Bova si fa trovare pronto e in tuffo respinge.

34′ Volpe punta Garbini che commette fallo al limite. Ammonito il difensore del Savona.

33′ Masone a un passo dal vantaggio. Gatto di trova a tu per tu con Bova in posizione leggermente defilata. L’attaccante calcia alto. Brividi per i tanti tifosi biancoblù oggi al Macciò!

32′ Il Savona prova comunque ad attaccare: respinta maldestra di Marchelli. Garbini prova la conclusione dal limite ma il pallone finisce fuori.

30′ Si accende la partita. Duro faccia a faccia tra Gatto e Colombo. Savona in 10! Espulso il difensore! Gatto invece viene ammonito.

28′ Masone vicino al goal. Punizione battuta da Garzon, colpo di testa di Bardi potentissimo che va fuori di poco.

20′ Il Savona fatica a trovare le sue solite trame. Ne è testimonianza il brutto passaggio di Raja per Colombo. Palla di facile lettura per Calvi. Il cross però è impreciso e Bova la fa sua.

16′ Angolo di Fossati. Damonte esce dai blocchi e calcia al volo ma alto.

15′ Il Savona insiste sulla sinistra. Piu serve Colombo che crossa bene dal fondo. Ma il pallone attraversa tutta l’area senza essere impattato dai giocatori del Savona.

13′ Masone costretto al cambio. Il capitano Macciò non ce la fa a proseguire. Al suo posto entra Perata.

9′ Gatto tocca per Calvi che allarga per Macciò, il difensore si incunea in area e rimane a terra. Non ci sono gli estremi per il rigore. Il direttore lascia molto correre, in precedenza il Savona ha protestato per due falli non fischiati in mezzo al campo.

5′ Primi cinque minuti di equilibrio. Masone molto aggressivo, il Savona deve abituarsi al terreno di gioco naturale.

2′ Cross di Damonte dalla sinistra per l’accorrente Gaggero, ma nulla di fatto.

1′ Si parte. Savona incaricato del calcio di inizio.

Primo tempo

Savona: 1 Bova, 2 Gaggero, 3 Damonte, 4 Schirru, 5 Garbini, 6 Colombo, 7 Briano, 8 Raja, 9 Rignanese, 10 Fossati, 11 Piu N. A disposizione: 12 Fois, 13 Apicella, 14 Mata, 15 Fancellu, 16 Incorvaia, 17 Cerchez, 18 Durante, 19 Carro Gainza, 20 Piu G. Allenatore: Emanuele Cola.

Masone: 1 Lepri, 2 Macciò L., 3 Pirlo, 4 Parodi, 5 Marchelli, 6 Bardi, 7 Calvi, 8 Garzon, 9 Gatto, 10 Volpe, 11 Ottonello. A disposizione: 12 Odone, 13 Amaro, 14 Perata, 15 Bottino, 16 Galletti, 17 Pizzorno, 18 Sabeur, 19 Pastorino, 20 Macciò M.

Arbitro: Ludovico Grandi di Novi Ligure

Anteprima partita

La sfida in programma sabato alle 15 contro il Masone allo stadio Macciò potrebbe rivelarsi cruciale per la vittoria del campionato sebbene non possa ancora essere decisiva. Un obiettivo dichiarato che significherebbe lasciarsi alle spalle la Prima Categoria dopo 5 anni. Tre punti spedirebbero a -7 gli avversari, ora secondi, e a tre giornate dal termine vorrebbe dire eliminarli dalla lotta primo posto. Potrebbe però restare l’ostacolo Campese, che se superasse a pieni voti il difficile match contro l’Olimpic (terza vs quarta) resterebbe a -5 con lo scontro diretto in casa (domenica 27 aprile). L’Olimpic è a -7 dalla vetta ma deve sfidare tutte le prime tre della classe ancora. Speranze vittoria ridotte al lumicino ma che è corretto sottolineare. In caso di sconfitta, il campionato diventerebbe più in bilico che mai visto che ci potrebbero essere al termine della giornata tre squadre in due punti. Clicca qui per l’anteprima completa.