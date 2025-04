Ponente. Archiviate con soddisfazione le “Prime” di fine marzo e la partecipazione al Vinitaly di Verona, in occasione del quale si è registrato un grande successo di presenze nel rinnovato stand dedicato ai vini Doc e Igt del ponente ligure, la primavera delle aziende della rete Vite in Riviera prosegue, oltre che con la cura dei propri vigneti, con “Maggio in Cantina”, nuova iniziativa che darà modo, in tutti i prossimi weekend, sino al 1° giugno, di incontrare i vignaioli sui luoghi di lavoro, tra vigne, botti e bottiglie: un modo curioso e interessante per conoscere da vicino le realtà vitivinicole del ponente ligure, tra costa ed entroterra.

Nelle giornate di sabato e domenica, le aziende di Vite in Riviera, a turno, apriranno le porte delle loro sedi per visite e degustazioni a km0, offrendo in accompagnamento alcuni prodotti tipici. Il plus sarà dato dal racconto in viva voce degli stessi produttori e dai suggestivi contesti agricoli. Non mancherà ovviamente la possibilità di acquistare direttamente sul posto. Presso alcune delle stesse aziende sarà possibile completare l’esperienza enogastronomica a tavola e allungare la sosta soggiornando per una o più notti. Maggio in Cantina è un importante passo per lo sviluppo dell’enoturismo, settore in continua crescita sia per quanto riguarda il pubblico italiano che quello straniero.

Le cantine coinvolte sono quindici delle venti aderenti alla rete, con proposte che vanno dalle visite alle degustazioni (vino, ma anche olio, grappe, conserve e prodotti dell’orto), dalla ristorazione al pernottamento. Richiesta la prenotazione.

“Il nostro impegno per la promozione dei grandi vini del ponente ligure continua – afferma Massimo Enrico, presidente della rete -. Dopo il successo sancito dalle Prime di Vite in Riviera, evento ospitato per la seconda volta ad Albenga, e la successiva partecipazione al Vinitaly di Verona 2025, dove abbia raccolto grandi numeri e importanti consensi in uno spazio rinnovato e più ampio rispetto al passato, la nostra rete propone per il mese di maggio una nuova iniziativa rivolta a tutti gli appassionati di vino e di curiosità per il territorio e i prodotti tipici”.

“Siamo pronti a dare modo di sbizzarrirsi in degustazioni, visite in cantina e nei vigneti. Degustazioni a km0 per promuovere le nostre pregiate Doc e le Igt, presso diverse location, con la possibilità di apprezzare le diverse sfaccettature che ogni singolo vitigno esprime nelle diverse aree del ponente ligure. Una biodiversità che è uno dei nostri punti di forza”.

"Maggio in Cantina" con le aziende vinicole del savonese

