Lutto per la scomparsa di Sergio Zenari, figura storica del calcio alassino

Alassio piange la scomparsa di Sergio Zenari, mitico portiere dell’Alassio F.C. degli anni ’60 e ’70, che giocava nell’allora serie D, dopo aver militato anche in serie A e B. Finita la carriera sportiva era passato alle dipendenze della polizia comunale nel ruolo di vigile urbano.

E’ stato soprattutto un grande educatore sportivo e allenatore, scegliendo la guida delle squadre giovanili.

In tanti oggi ricordano la sua passione viscerale per il calcio, ricoprendo nella sua vita ogni ruolo all’interno della società calcistica alassina: “Se ne va una figura mitica e paterna e un punto di riferimento per lo sport del nostro territorio. Da noi giovani era soprannominato simpaticamente “Zinna pelo” per la sua caratterista folta peluria che lo contraddistingueva”, tra i messaggi diffusi sui social, ma tanti altri di cordoglio e commozione ne sono arrivati alla famiglia.

Sergio Zenari lascia la moglie Rossella, la figlia Simona, il figlio Roberto e i nipoti.

“Da parte nostra e di tutta l’amministrazione comunale esprimiamo il nostro profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Sergio Zenari, figura storica del calcio alassino, che con la sua passione e dedizione ha scritto pagine indimenticabili della storia sportiva della nostra città”.

“Il suo ricordo resterà vivo in tutti noi” hanno detto il sindaco di Alassio Marco Melgrati e l’assessore allo Sport Roberta Zucchinetti.