Lutto per la scomparsa di Marco Michele Carpineti dell’Arciconfraternita Sant’Anna di Noli

Noli. Nella serata del 2 aprile, a Cologno Monzese, dove risiedeva, è deceduto all’età di 89 anni e dopo lunga e sofferta malattia Marco Michele Carpineti (nella foto il primo a sinistra), membro dell’Arciconfraternita Sant’Anna di Noli. Dal 1998 al 2007 ricoprì la carica di priore diocesano delle confraternite. In quegli anni fu anche priore regionale per la Provincia Ecclesiastica Ligure. A livello nazionale fu eletto tesoriere della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia, organismo eretto dalla Conferenza Episcopale Italiana, con sede a Roma.

Degli anni della sua presidenza a Savona si ricordano la sollecitudine per tutte le confraternite che periodicamente incontrava, la visita alla confraternita savonese e varazzina operante a Buenos Aires, le molteplici iniziative legate al Giubileo del 2000, la celebrazione del 25esimo e 30esimo anniversario di fondazione del Priorato, i corsi di formazione per confratelli e consorelle, la pubblicazione del libro sulla “Madonna di Savona nei Giardini Vaticani” e del vademecum amministrativo per le confraternite.

“Le confraternite diocesane sono invitate a pregare per questo confratello che molto ha dato per i nostri sodalizi”, dichiara il Priorato Diocesano.