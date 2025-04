Carcare. Stroncato da un malore improvviso, probabilmente un infarto: Stefano Agosto, classe 1974, questa mattina non si è più svegliato e nonostante i soccorsi per lui non c’è stato più nulla da fare.

Il suo cuore ha cessato di battere nella sua abitazione di Vispa, dove ha sempre vissuto la sua famiglia.

Operaio, padre di una figlia, Agosto era molto conosciuto per aver gestito in passato il distributore di carburante lungo la Sp 29 a Carcare, con il padre e il fratello Gabriele.