L’Ospedaletti pareggia con la Baia Alassio e sogna il primo posto, Luccisano: “Sarebbe la ciliegina sulla torta, saranno tutte finali”

Alassio. Si chiude in pareggio il big match di domenica scorsa tra Baia Alassio e Ospedaletti. Al Ferrando una domenica di vera festa, partita corretta, con annesse gran giocate tecniche, con una cornice d’eccezione formata da un Ferrando pieno di tifosi di ambe le squadre. Alla fine dei novanta minuti però, bisogna anche guardare la classifica siccome ambo le squadre si stanno giocando il titolo del campionato: 56 Baia Alassio, 53 Ospedaletti e Camporosso.

Un enigma che si risolverà probabilmente alla fine dell’ultimo triplice fischio della stagione, con la Baia Alassio a riposo. Spareggio? È tutto possibile, perchè se le squadre in alto continueranno a vincere ci si potrebbe ritrovare con tre squadre a parimerito di punti. Intanto al Ferrando, Barison risponde a Schillaci, che trova il gol poco dopo aver sfiorato l’eurogol di sforbiciata. Assist di El Kamli, un altro giocatore chiave della rosa di Luccisano, capace di sgasare sulla fascia e di rendersi sempre decisivo per i compagni.

“Una bellissima giornata di sport”, queste le prime parole di Luccisano al termine dei 90 minuti: “È stata una partita intensa, due squadre forti che meritano la posizione di classifica. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio, poi abbiamo avuto la palla per raddoppiare nella prima frazione, poi nel secondo tempo è uscita fuori la Baia Alassio. Gli episodi in queste partite fanno la differenza, basta guardare il palo all’ultimo minuto. Faccio i complimenti alla squadra, stanno disputando un grande campionato di livello”.

“Quattro squadre si giocheranno il campionato fino alla fine – continua l’allenatore -. Sono tutte finali da affrontare, è un campionato molto avvincente perché ogni partita è difficile, sia con quelle di alta classifica che di bassa”.

Ad inizio secondo tempo subito un cambio: “Zito ha preso una botta, poi aveva un giramento di testa e quindi l’ho fatto uscire. Mi sono preoccupato anche perchè ha preso una botta al ginocchio. Non posso dire niente a questi ragazzi, è un anno che lottano su ogni pallone, è merito loro se stanno giocando un campionato ad alta quota. El Kamli? È un gran giocatore oltre ad essere un ragazzo d’oro, lo sanno tutti, abbiamo la fortuna di averlo nel nostro gruppo, me lo tengo stretto. Questo gruppo è stato creato proprio con tantissimi ragazzi che tengono alla maglia, siamo contenti di quanto stiamo facendo”.

Vincere il campionato sarebbe inaspettato: “Il nostro obiettivo erano i playoff, ed in questo momento ci siamo dentro. Vincere il campionato sarebbe la ciliegina sulla torta“.