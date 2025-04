Lorenzo Simonelli, un altro campione d’Europa per il Meeting di Savona

Savona. Un altro ritorno di primissimo piano per il Meeting internazionale Città di Savona. La prova Challenger del World Athletics Continental Tour, in programma mercoledì 21 maggio dalle 15,50 alle 18,50 nel centro polisportivo “Giulio Ottolia”, avrà al via Lorenzo Ndele Simonelli, ovvero l’uomo che (a 23 anni non ancora compiuti: è nato il 1° giugno 2002) ha portato i 110m ostacoli in un’altra dimensione.

L’evento organizzato dall’Atletica Savona avrà al via un altro campione Europeo di Roma 2024 e primatista italiano Assoluto: Simonelli, allenato da Giorgio Frinolli, nella rassegna continentale di dieci mesi fa oro anche nella staffetta 4×100 (corse la batteria), allo stadio Olimpico vinse con un formidabile 13.05 e sulle barriere da 106 centimetri, vanta gli otto migliori tempi azzurri della storia e 11 delle 13 prestazioni realizzate da atleti italiani sotto i 13.30.

Un ostacolista di assoluto valore internazionale, in grado di ben comportarsi anche sulla brevissima distanza dei 60 metri ostacoli indoor: ai Mondiali di Glasgow (Gran Bretagna) nel 2024 colse uno straordinario argento dietro il “marziano” statunitense Grant Holloway siglando il record italiano a 7.43; nella rassegna iridata in sala di un mese fa a Nanchino (Cina), nonostante un inverno condizionato in modo importante da problemi fisici, chiuse in un probante quarto posto, il propellente giusto per una stagione all’aperto in cui gettarsi alle spalle i guai dei primi mesi dell’anno.

Nato in Tanzania, “Lollo” vive in Italia dall’età di cinque anni: a Roma mosse i primi passi nell’atletica, ottenendo risultati di spessore internazionale già in ambito giovanile, con l’argento da under 23 e il bronzo da junior agli Europei di categoria. A Savona tornerà per la quarta volta, alla caccia del primo successo. Alla Fontanassa, infatti, non ha mai vinto, con due secondi e un terzo posto: nel 2021 chiuse sul gradino più basso del podio dietro al britannico Andrew Pozzi (primatista del meeting con 13.30) e Hassane Fofana. Nel 2022 e nel 2023 centrò la piazza d’onore superato prima dal brasiliano Rafael Pereira e poi dal sudafricano Antonio Alkana.