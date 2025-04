Loano, successo per la proiezione del docufilm “Nova” promossa da Fratelli d’Italia

Loano. E’ stato folto il pubblico che, ieri sera, ha preso parte alla proiezione del documentario “Nova”, organizzata dal Circolo di Fratelli d’Italia di Loano presso la biblioteca civica.

“L’iniziativa ha fatto registrare il tutto esaurito, con una sala completamente piena e persone arrivate da diversi comuni del ponente ligure, da Andora a Finale, oltre a molti cittadini non iscritti al partito, attratti dal tema toccante e attuale affrontato nel film”, spiegano dal circolo presieduta da Luca Steffanina.

Il docufilm “Nova”, prodotto da Yes Studios, racconta i drammatici eventi del rave party omonimo, preso di mira da Hamas la mattina del 7 ottobre 2023. In quella tragica giornata, centinaia di giovani (pacifici, senza armi, riuniti per festeggiare) furono brutalmente aggrediti. Il bilancio fu gravissimo: 367 vittime e 34 persone rapite.

A guidare la serata è stato il presidente Steffanina, che ha moderato l’incontro. Emozionante anche il contributo del tesoriere Davide Filippi, che ha condiviso un’esperienza personale dopo aver visitato il luogo dell’attacco nel mese di gennaio. Presenti anche importanti esponenti istituzionali, tra cui il senatore Gianni Berrino e il consigliere regionale Rocco Invernizzi, ai quali è stato rivolto un caloroso ringraziamento per il loro intervento e per la loro costante vicinanza al territorio. Parole di riconoscenza anche per Claudio Cavallo, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, per la sua presenza e il supporto all’iniziativa.

“Il momento più toccante dell’evento è stato il collegamento in diretta con Hadar Sharvit, sopravvissuta all’orrore del festival Nova, che ha raccontato la propria storia con grande coraggio, suscitando una profonda commozione tra i presenti”, sottolineano dal circolo, che esprime “grande soddisfazione per la riuscita dell’appuntamento, che ha saputo coniugare informazione, memoria e partecipazione, coinvolgendo un pubblico ampio e attento”.

“Un ringraziamento finale è stato rivolto anche al sindaco di Loano Luca Lettieri, al vicesindaco Gigi Bocchio, all’assessore Giovanni Cepollina, all’assessore del Comune di Andora Alexandra Allegri e al consigliere Fabio Nicolini, tutti presenti in sala e vicini all’iniziativa”.