LNI Savona, due medaglie d’oro per Michele Loffredo alla prima regata regionale

Savona. Buon avvio della stagione agonistica di canottaggio per i portacolori della Lega Navale di Savona che alla prima regata regionale, nel bacino remiero di Genova Pra’, hanno conquistato due medaglie d’oro, una di bronzo e due quarti posti, anche in equipaggi misti con la Canottieri Sanremo con cui prosegue la collaborazione per ampliare le esperienze dei rispettivi atleti, con risultati tanto più rilevanti vista la partecipazione di Società toscane e lombarde dato che la regata valeva anche per le classifiche nazionali della Coppa D’Aloja e del trofeo Montù.

La squadra savonese era composta da Michele Loffredo, Giulio Boatini, Michelangelo Malinconico e Paola Maria Carlotta Malinconico, che hanno dato il meglio tenendo testa ad avversari più forti.

La parte del leone l’ha fatta Michele Loffredo che si è aggiudicato le due medaglie d’oro: la prima nel quattro di coppia master 1000 metri assieme a Luca Puttilli, Alessio Bosco Mauro Conio della Canottieri Sanremo, al termine di una gara sempre in testa in cui ha preceduto i due equipaggi schierati dalla Canottieri Elpis di Genova; la seconda nella sua specialità del singolo master 1000 metri dove ha distanziato l’avversario della Canottieri Sanremo.

La medaglia di bronzo è stata conquistata dalla coppia composta da Boatini e Malinconico nella specialità del due senza Under 19 metri 2000 dietro alla Canottieri Sampierdarenesi e alla Arno Pisa, in una sfida molto combattuta come indica il distacco dal secondo posto di appena tre secondi. Si tratta di un risultato con interessanti margini di miglioramento per i due atleti savonesi, al loro esordio nella specialità del due senza, su una barca su cui devono ancora fare esperienza e che richiede molta preparazione per l’acquisizione del gesto tecnico.

Giulio e Michelangelo hanno poi corso nel quattro di coppia Under 19 metri 2000 assieme a Diego Consonni e Lorenzo Dalla Libera della Canottieri Sanremo, ottenendo il quarto posto dietro ad equipaggi ben preparati.

La quarta posizione di Paola Maria Carlotta Malinconico nel singolo Under 17 metri 2000 non riflette il valore della atleta ma è scaturita da una regata complicata dal forte vento contrario sul campo di gara.

Infine, un problema tecnico ha relegato al quarto posto il due senza Under 17 composto da Paola Malinconico ed Elena Cioni della Can. Sanremo, di solito abituate a salire sul podio.

Moderato ottimismo quindi da parte dei tecnici Franco Badino e Federica Perata che, sulla base dei risultati ottenuti, stanno valutando i prossimi impegni agonistici.