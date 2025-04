Little Club James, la sconfitta contro il Millesimo non “Macchia” la stagione, Raiola: “Partiti come fanalino di coda, ora facciamo male a tutti”

Genova. Una stagione un po’ sfortunata per Stefano Raiola, ancora a zero reti in questa stagione. Tuttavia, l’attaccante del Little Club James ha ottenuto una grande gioia fuori dal campo diventando papà e, sul terreno di gioco, è comunque tra gli interpreti di un’annata da ricordare per la società genovese. 30 punti in classifica e salvezza vicina per i rossoblù che sono però caduti rovinosamente nell’ultimo turno, perdendo 1-6 contro il Millesimo. Una “Macchia” (a tutti gli effetti, considerando il cognome del tecnico dei valbormidesi) che non rende però giustizia né al percorso complessivo della formazione né alla singola partita.

Afferma infatti Raiola: “Quando c’è un risultato così pesante ci sono demeriti propri e meriti dell’avversario. L’esito dice che non c’è stata storia, ma la cronaca tutt’altro. Siamo entrati in campo con lo spirito giusto, ma contro una squadra forte ogni episodio fa la differenza. Loro hanno avuto modo di far vedere le proprie qualità, i primi tre gol sono stati proprio belli. Noi potevamo fare meglio ma abbiamo approcciato benissimo. Se il primo tempo fosse finito 3-3 non ci sarebbe stato nulla da dire, abbiamo avuto qualche occasione importante in campo aperto. Sull’1-2 c’era un rigore clamoroso su un fallo ai miei danni: l’arbitro ha sbagliato completamente la gestione. Il direttore di gara ha sbagliato tanto, sia nella personalità sia nel dialogo con i giocatori, ma comunque avremmo perso lo stesso. Il Millesimo è una squadra forte che quando prende consapevolezza è difficile da fermare. Noi nel secondo tempo siamo usciti dalla partita, abbiamo sbagliato diverse cose in mezzo al campo. L’importante a questo punto della stagione era anche tenere d’occhio i diffidati e tenere la squadra in forma. Questa batosta fa male, ma il risultato è vero solo a metà“.

Come anticipato, la stagione del Little Club James è da ricordare. L’anno scorso i genovesi erano arrivati quattordicesimi nel girone di levante, mentre quest’anno sono stati inseriti nell’altro gruppo della Promozione. “Siamo partiti come fanalino di coda – commenta Raiola -, la gente pensava che a metà anno non saremmo più venuti in campo alla domenica: sembravamo la squadra del campetto. Invece ci siamo compattati, la società ha fatto un buon lavoro con gente di passione. Siamo diventati una squadra di qualità e che può fare male a tutti, come si è visto contro la Carcarese dove mi è stato inspiegabilmente annullato un gol. Stiamo facendo un’annata incredibile, sarebbe stato bellissimo conquistare la salvezza facendo lo sgambetto ad una corazzata come il Millesimo che sarebbe nella metà alta di Eccellenza e che ha giocatori di Serie C. Ora dobbiamo fare i punti fondamentali per salvarci”.

Infine, non poteva mancare il parere dell’attaccante sul duello tra le due contendenti di questo campionato. Sabato potrebbe decidersi il campionato e nessuno meglio di chi le ha affrontate nelle ultime due giornate (0-0 contro la Carcarese due settimane fa) poteva descrivere come arrivano al big match. “Carcarese e Millesimo – conclude Raiola – sono due squadre completamente diverse. I primi fanno dell’organizzazione di gioco la sua forza ma non hanno le singolarità che ha il Millesimo. I giallorossi uniscono tutte e due le cose. Sul gioco possono battagliarsela, ma il Millesimo ha molte più armi e dovrebbe spuntarla“.