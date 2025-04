Savona. Sarà un segno del destino, perché i presupposti ci sono tutti. Il glorioso Inter Club Savona, fondato nel 2015, si mette in cammino verso l’Europa, organizza la trasferta a Monaco di Baviera e la fa coincidere con la vittoria in trasferta dei nerazzurri contro il Bayern, che in Champions non perdeva sul suo campo da quattro anni.

Di un Inter Club Savona si ricordano tra l’altro i vecchi tempi di Enrico Fabbri. Poi il 2015, data di nascita del nuovo Inter Club, con un presidente, Paolo Peira, un vice, Gianni Reverdito, e 360 soci. Una sede al Bar 500 di via Nizza, presenza costante a San Siro con uno striscione al centro del secondo anello arancione, in bella vista accanto a quello del Coordinamento degli Inter Club.

Infine, la pazza idea di prendere la strada per l’Europa in occasione della trasferta Champions di Monaco.

Come vi è venuta questa idea? Risponde il presidente Peira: “Sentivamo che era venuto il momento e abbiamo visto giusto. Non è stato facile, ci siamo riusciti grazie all’aiuto del nostro coordinatore regionale Cristiano Galati per poter ottenere i biglietti. Un lungo viaggio all’andata, con molti problemi organizzativi, ma alla fine abbiamo portato il nostro pullman, con 50 tifosi nerazzurri, sugli spalti di Monaco. La parte principale l’hanno fatta ovviamente Lautaro e Frattesi. Il ritorno è stato più facile e piacevole…”.

Il ritorno in Europa dell’Inter Club Savona dunque ha portato bene, un segno del destino.

guarda tutte le foto 4



L’Inter Club Savona 2015 porta bene

E’ così Peira? Ma nel tifo sportivo esiste il destino? Lei per esempio come è diventato interista?

Conclude Paolo Peira: “Credo che si’, esista. Io non sono diventato interista, sono nato interista. Ero piccolo, sentivo addirittura le partite alla radio e gioivo per le vittorie dell’Inter. Ma la cosa più importante è il legame dell’Inter con Savona, una cosa che non può essere casuale. ‘Savona’ scritto sugli spalti di San Siro provoca un’emozione particolare. Succede da tanti anni, e abbiamo tutta l’intenzione di continuare”.