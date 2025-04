Liguria, Invernizzi (FdI):”La Regione dalla parte dei più fragili. Stanziati 16,5 milioni di euro”

Liguria. “La Regione dalla parte dei più fragili, nessuno verrà mai lasciato indietro”, lo afferma Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di FdI dopo che la giunta regionale della Liguria, su proposta dell’assessore alle Politiche socio-sanitarie e Terzo Settore Massimo Nicolò, ha approvato il finanziamento per l’anno 2025 del Contributo di Solidarietà, destinato a supportare persone con disabilità, patologie psichiatriche e affette da Aids, residenti in Liguria e in condizioni di fragilità economica.

“L’iniziativa – sottolinea Invernizzi – si rivolge a coloro che sono inseriti presso strutture socio-sanitarie, garantendo un aiuto concreto a chi più ne ha bisogno. Le risorse per il 2025 ammontano a 16.500.000 euro –come ha dichiarato l’assessore Nicolò – rappresentano un sostegno tangibile per le persone più fragili e le loro famiglie. Con questa delibera Regione Liguria intende fornire un contributo importante a coloro per i quali l’inserimento in una struttura residenziale o semi-residenziale rappresenta l’unica soluzione praticabile”.

Il finanziamento sarà ripartito, tramite Filse, tra i Comuni capofila delle Conferenze dei Sindaci delle ASL liguri, tenendo conto del numero di abitanti, delle caratteristiche e delle esigenze specifiche di ogni territorio. I cittadini aventi diritto potranno presentare domanda presso i distretti sociosanitari di riferimento, affinché il contributo venga erogato nel rispetto delle disposizioni regionali.

“Con questa misura – conclude Invernizzi – Regione Liguria conferma il proprio impegno nel garantire il benessere e la tutela delle persone più vulnerabili, promuovendo una maggiore equità sociale e l’accesso ai servizi essenziali per tutti i cittadini”.