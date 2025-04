Liegi Bastogne Liegi per amatori, il team di Ortovero alla classica “monumento”

Liegi. Ieri, domenica 26 aprile, con un giorno di anticipo rispetto alla gara dei professionisti, si è corsa la Liegi Bastogne Liegi Challenge, rivolta agli amatori.

La ASD Ortovero ha schierato Pier Tornago, Pino Cagnino, Marino Massa e Fulvio Briano, membri del consiglio direttivo. Inoltre Antonio Rapa e Carlo Ortenzi hanno affrontato il percorso lungo in tandem, impresa già riuscita in altre importante gran fondo internazionali.

Il percorso lungo di 256 chilometri, con circa 4.000 metri di dislivello da superare, con continue côtes una dietro l’altra, era lo stesso dei professionisti il giorno dopo.

Egeo Bucarella e Silvano Colombo alla logistica hanno presenziato alla guida dell’ammiraglia. La trasferta in Belgio per partecipare ad una della cinque classiche “monumento” del ciclismo mondiale su strada, sarà occasione per degustare le favolose birre rosse del territorio, in un clima sportivo-goliardico da sempre caratterizzante le attività del gruppo amatoriale con più aderenti (120) a livello provinciale.