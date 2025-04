Liberazione, il consigliere comunale di Savona Luca Burlando a Orosei per celebrare il legame tra memoria, libertà e migrazione

Savona. In occasione delle celebrazioni del 25 aprile, il consigliere comunale di Savona Luca Burlando è stato ospite nel Comune di Orosei, in Sardegna, per partecipare alle celebrazioni organizzate dalle associazioni locali.

Un invito che racchiude “una storia importante: quella di tante famiglie di Orosei che, nel secolo scorso, si trasferirono nel savonese in cerca di lavoro e di futuro, diventando parte attiva della lotta di Liberazione. In quei tempi difficili, non rimasero spettatori: furono protagonisti della Resistenza, contribuendo con coraggio e sacrificio alla liberazione di Savona e del suo entroterra”.

Nel suo discorso, il consigliere Burlando ha sottolineato “come il 25 aprile non sia solo memoria storica, ma anche coscienza viva e impegno quotidiano per la libertà e la giustizia”. Ha ricordato “l’importanza di storie come quella della famiglia Carai – originaria di Orosei e protagonista della Resistenza savonese – come simbolo di un’Italia unita non solo dalla geografia, ma dai valori di solidarietà, dignità e partecipazione civile”.

“Il 25 aprile – ha dichiarato Burlando nel suo intervento – ci insegna che la libertà non è un bene conquistato una volta per tutte. È frutto di scelte, di sacrifici, di coraggio. È un’eredità che dobbiamo continuare a custodire e a rinnovare ogni giorno. Oggi, come allora, serve costruire ponti, non muri. Serve ricordare che l’incontro tra storie, culture e territori è una ricchezza, non una minaccia.”

La presenza a Orosei rappresenta “un gesto simbolico ma anche concreto di amicizia civica e culturale tra le due città. Un legame che nasce dalla Resistenza e che oggi può essere valorizzato attraverso nuove iniziative di collaborazione, memoria condivisa e scambio tra le comunità”.