Lettera di apprezzamento dalla Presidenza della Repubblica alla cooperativa “Il Faggio”

Savona. La Segreteria generale della Presidenza della Repubblica – Servizio Rapporti con la società Civile e per la Coesione Sociale – nella persona della consigliera Anna Maria Monorchio ha inviato alla Cooperativa “Il Faggio” di Savona una lettera di apprezzamento per le iniziative della mostra fotografica “A lati” e la produzione cinematografica del cortometraggio “Le smodellate”.

La missiva, che porta i saluti anche del Presidente Mattarella, a firma della Consigliera esprime “apprezzamento per il catalogo fotografico “A lati”, con i ritratti in bianco e nero ricchi di suggestione ed espressività. Il cortometraggio “Le smodellate”, inoltre, restituisce una immagine fresca, ironica e profonda, rappresentativa di persone con fragilità, sovente descritte purtroppo in modo asettico.”

La lettera è stata resa nota durante il convegno nazionale “Il corpo in gioco” che si è tenuto a Livorno venerdì 28 e sabato 29 marzo, al quale hanno partecipato psicologi, psicoterapeuti, docenti universitari e di tutti gli ordini di scuola, esperti e ricercatori nel campo dell’integrazione delle persone con le diverse fragilità.

“La lettera ricevuta dalla nostra Alessandra Vaccari, responsabile dei progetti, è stata una sorpresa davvero gradita – ha dichiarato il presidente della Cooperativa Danilo Pisano -. Un riconoscimento che premia l’impegno, la professionalità e la dedizione nel lavoro di tutti coloro che operano ne Il Faggio”.

“L’attenzione della Presidenza della Repubblica rappresenta per noi un’importante gratificazione e uno stimolo a migliorarci continuamente” conclude.

La lettera della Presidenza della Repubblica