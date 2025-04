“L’esperienza dell’Officina della Pace a Savona”, incontro in Provincia

Savona. Si avvia alla conclusione il corso di formazione per docenti ed educatori “Educare alla pace: responsabilità e risorsa per costruire cittadinanza attiva”, organizzato dal Servizio Pastorale per i Problemi Sociali, dal Servizio per la Pastorale Scolastica e dalla Caritas della Diocesi di Savona-Noli.

L’ultimo incontro si terrà mercoledì 2 aprile alle ore 20:45 nella Sala Caduti di Nassiriya al piano terra della Provincia di Savona. La serata sarà aperta a tutti e dedicata agli “Strumenti di pace. L’esperienza dell’Officina della Pace a Savona”.

L’Officina della Pace nasce da un gruppo di obiettori di coscienza al servizio militare con lo scopo di promuovere una cultura della pace in un periodo storico denso di drammatici conflitti sparsi in tutto il mondo.