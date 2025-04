Legino, la vittoria di domenica vale la salvezza. Carella: “Ce l’abbiamo fatta, grazie a chi ha reso possibile questo traguardo”

Savona. Una salvezza tanto voluta quanto sudata. Domenica pomeriggio, presso il campo sportivo “Fiorenzo Ruffinengo”, il Legino ha sfidato il Pontelungo in occasione di una delle gare valevoli per la ventottesima giornata del campionato di Promozione (girone “A”). Il match, una gara che sulla carta si presentava come una sfida equilibrata, non ha deluso le attese e ha visto la formazione guidata da mister Fabio Tobia prevalere con il risultato di 3-1.

Il Legino ha così ottenuto il sesto risultato utile consecutivo (i verdeblù nelle ultime sei partite hanno vinto tre volte pareggiando nelle altre occasioni, ndr), un ruolino di marcia che ha permesso al sodalizio del presidente Carella di festeggiare la permanenza in Promozione con due giornate di anticipo. Dopo un inizio di campionato con il piede saldamente posizionato sull’acceleratore, Semperboni e compagni (complici i noti infortuni che come spesso accaduto negli ultimi anni hanno minato la stagione dei verdeblù, ndr) hanno sbandato pericolosamente riuscendo però a ricompattarsi nel momento più importante della stagione.

È così che il Legino ha potuto festeggiare l’ennesima salvezza, un risultato che arriva al termine di una serie di note positive elencate con orgoglio dal presidente Carella: “Siamo riusciti a raggiungere un obiettivo raggiunto che a un certo punto sembrava davvero complicato a causa di molteplici infortuni e numerose problematiche riscontrate durante il percorso. Alla fine però ce l’abbiamo fatta e, a due giornate dalla fine, abbiamo raggiunto una più che meritata salvezza”.

“Ci tengo a ringraziare – prosegue il numero uno del Legino – tutti coloro i quali hanno reso possibile il raggiungimento di questo traguardo, ovvero il nostro allenatore, i nostri giocatori più esperti, il nostro staff e soprattutto i nostri giovani che per l’ennesima volta ci hanno permesso di essere primi nella classifica che riguarda il loro impiego. Fare giocare i ragazzi per noi è un obiettivo primario, la nostra società persegue questo tipo di scopo da anni e di questo siamo fieri”.

In seguito Carella ha elencato una serie di altri risultati ottenuti quest’anno che hanno portato lustro alla società verdeblù: “Il nostro panorama giovanile gode di ottima salute. La nostra Juniores per esempio si è qualificata ai playoff mancando per un pelo la finalissima regionale, tutto questo a causa di due penalty sbagliati e della sconfitta di misura rimediata in trasferta contro il Rivasamba che ci ha condannati in seguito allo 0-0 di Legino. Sono state due partite giocate ad armi pari, allenatore e staff dopo la vittoria dell’anno scorso si sono ripetuti disputando un grande campionato e questo ci fa ben sperare per il futuro di questi ragazzi”.

“Il nostro augurio – continua l’intervistato – è quello di poter fare il tifo per loro anche in altri palcoscenici oltre alla Promozione con la nostra prima squadra. Non solo la Juniores, molte delle nostre formazioni giovanili si sono posizionate nelle prime posizioni dei rispettivi campionati. Il nostro parco allenatori e staff è invidiato da tanti, questo fattore ci fa pensare che stiamo lavorando bene”.

Non solo settore giovanile: per il primo anno infatti il Legino ha dato vita ad una squadra Special iscrivendosi al campionato DCPS (Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della Figc) ligure. Il risultato? Un trionfo memorabile con titolo regionale e interregionale (Liguria-Toscana) vinti al primo tentativo.

“La nostra squadra Special – racconta Carella – è un’altra bella realtà. Come Legino ci siamo cimentati in questa avventura per il primo anno dopo aver già sponsorizzato nelle scorse stagioni la causa di questi ragazzi fornendo loro svariato materiale. C’è da dire che la loro risposta dopo la creazione dello Special Team è stata incredibile, si sono comportati benissimo sotto la guida dell’ottimo Tonino Caprio e ora si stanno preparando per andare a disputare le finali nazionali a Tirrenia (Pisa). I componenti della squadra si sono amalgamati bene nel tessuto sociale leginese e questo per noi è un grande orgoglio”.

Infine il presidente del Legino ha concluso il proprio intervento scandendo gli ipotetici tempi di realizzazione del nuovo manto erboso del “Ruffinengo”, una necessità non più rinviabile per il club verdeblù: “La nostra speranza sarebbe quella di terminare il ‘Cogno’ (lo storico torneo giovanile organizzato dalla società, ndr) per poi vedere iniziare i lavori. I fondi sono stati stanziati e ho già parlato con chi di dovere. Mi auguro che tra luglio e agosto il restyling possa essere ultimato per tornare a vivere il campo già da settembre. L’auspicio è questo, non vogliamo nemmeno pensare all’ipotesi di dover cercare un altro terreno di gioco considerando i pochi impianti a disposizione in città”.