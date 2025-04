L’Ecg in farmacia rivela le sue gravi condizioni e viene operata d’urgenza: anziana di Albisola “salvata” del progetto della “Farmacia dei servizi”

Albisola Superiore. La breve attesa, la vicinanza a casa, il referto pressoché immediato. Sono questi i fattori che hanno determinato il “lieto fine” della vicenda che, qualche giorno fa, ha visto protagonista un’anziana di Albisola Superiore.

Lunedì 17 marzo la donna si è presentata presso la Farmacia San Nicolò con la prescrizione medica per un elettrocardiogramma in seguito ad un leggero malessere. Per consuetudine, la pensionata avrebbe prenotato l’esame tramite il Cup della farmacia e poi avrebbe dovuto attendere fino al giorno in cui l’avrebbe svolto presso uno degli ospedali della nostra provincia. La farmacia albisolese, invece, è una delle tante farmacie del savonese che hanno aderito al progetto sperimentale della “Farmacia dei servizi” che consente agli utenti di effettuare una serie di esami (elettrocardiogramma, holter cardiaco e holter pressorio) in telemedicina e direttamente in farmacia, quindi abbattendo notevolmente le liste d’attesa e azzerando disagi come la necessità di spostarsi in altre città o chiedere ad un parente di essere accompagnata. Le prestazioni garantite dalle “Farmacie dei servizi”, tra l’altro, sono gratuite e rimborsate direttamente dal Servizio sanitario nazionale.

Ma torniamo alla vicenda della signora di Albisola. Avendo aderito al progetto, il personale della Farmacia San Nicolò ha sottoposto la paziente a esame immediato e ha poi inviato l’esito al cardiologo. Dopo aver preso visione dei grafici, lo specialista ha immediatamente contattato la farmacia segnalando la presenza di una alterazione importante che necessitava l’invio immediato in pronto soccorso. Lo staff della farmacia, dunque, ha subito allertato la paziente ed i parenti.

Dopo la visita al pronto soccorso, la signora è stata subito ricoverata in terapia intensiva e successivamente operata. Ora è stata dimessa e sta bene. Ma determinanti per la conclusione positiva della vicenda, come sottolinea lo staff della farmacia, sono stati “la possibilità di eseguire l’esame gratuitamente unito alla breve attesa per effettuare l’esame stesso e la vicinanza alla casa della paziente, cosa che ha evitato lunghi e complicati spostamenti soprattutto per i pazienti anziani”.