Le prime straordinarie immagini della costellazione IRIDE

È stato un successo la presentazione delle prime immagini diffuse dall’ESRIN (il centro europeo dell’ESA per l’osservazione della Terra che ha sede a Frascati) della zona centrale dell’Italia, in particolar modo Roma, scattate grazie ad HEO Pathfinder (Hawk for Earth Observation), il satellite della costellazione IRIDE costruito da Argotec.

Queste immagini erano state scattate il 5 marzo precedente, ed hanno una risoluzione di 2,66 metri, con un dettaglio quindi mai ottenuto, dimostrando i passi in avanti fatti nel campo dell’osservazione della Terra.

Ma la costellazione IRIDE non si occuperà solamente di scattare fotografie ad altissima risoluzione. Il programma è in realtà quella che viene definita una “costellazione di costellazioni”, ed arriverà a comprendere fino a 60 satelliti che avranno diversi compiti.

Ci sono i satelliti detti SAR (Radar ad apertura sintetica) che consentono di catturare immagini indipendentemente da condizioni meteorologiche o di illuminazione. Thales Alenia Space ne costruirà 12 basati sulla piattaforma NIMBUS.

Come abbiamo già detto poi ci sono i satelliti di Argotec, che saranno 25, e forniranno le immagini ad altissima risoluzione. HEO è stato lanciato con successo il 14 gennaio 2025 con un razzo Falcon 9 di SpaceX, venendo posizionato in orbita terrestre bassa (LEO) a circa 590 km di altitutine. Argotec, tramite il suo CEO David Avino, ha anche dichiarato recentemente che ha aumentato la sua capacità produttiva di satelliti per IRIDE puntando a produrne uno a settimana. Tra l’altro 10 sono già pronti e di questi, 8 verranno spediti presto negli USA per essere predisposti al lancio sempre con SpaceX, nella missione Transporter 14 di giugno 2025.

Oltre ai SAR ed ai satelliti di Argotec, verranno lanciati anche altri tipi di satelliti, come quelli del programma PLATiNO dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) che si occupano di acquisire immagini nel campo dell’infrarosso.

Per riassumere, le sei costellazioni di IRIDE saranno:

-Costellazioni SAR 1 e 2

-Costellazione ottica ad altissima risoluzione

-Costellazione iperspettrale

-Costellazioni multispettrali 1 e 2

Ma a cosa serve IRIDE in parole povere? Le applicazioni sono numerose e spaziano dal monitoraggio ambientale, il controllo della qualità dell’aria, delle risorse idriche con un occhio particolare ad una tematica importante, quello dei cambiamenti climatici. Ma non solo, IRIDE svolgerà un ruolo importantissimo anche nella gestione delle emergenze, supporterà la Protezione Civile in tutte le attività che riguardano il contrasto al dissesto idrogeologico (ben noto nella nostra Liguria), gli incendi boschivi che ogni estate dilagano e distruggono ettari ed ettari di verde nella nostra penisola.

Ed ancora, un ruolo importante lo giocherà nel monitoraggio delle nostre coste, dei ghiacci alpini, dei laghi per contrastare la desertificazione.

Un aiuto verrà anche dato alla nostra agricoltura, perché grazie ad IRIDE, infatti, verranno effettuati dei monitoraggi delle colture grazie ai sensori iperspettrali dei satelliti in orbita e si potranno avere anche stime delle rese con l’ottimizzazione dell’uso di acqua e fertilizzanti basati su dati più precisi.

Insomma, un enorme potenziale di informazioni, come ha sottolineato Simonetta Cheli, direttrice dei Programmi di Osservazione dell’ESA ed ASI.

IRIDE è stata finanziata con i fondi del PNRR con 1,1 miliardi di euro e la sua realizzazione deve essere completata entro giugno 2025, in linea con i tempi del piano, che prevede il suo completamento entro quattro anni e mezzo dal lancio, avvenuto nel dicembre 2021.

Coinvolgendo oltre 70 aziende distribuite in Italia, IRIDE è la dimostrazione della grande competenza tecnica del nostro paese in materia spaziale, frutto di un grande lavoro di cooperazione tra agenzie governative ed europee (ASI/ESA), governo e realtà industriali ormai sempre più affermate.

“#LigurianSpace” è la rubrica di IVG che tratta di spazio, scienze e tecnologie, a cura di Jonathan Roberts, chimico, divulgatore scientifico e fondatore di Pandascienza.eu. Clicca qui per leggere tutti gli articoli