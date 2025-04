L’avviso ai colleghi di un ristoratore varazzino: “Attenzione a due clienti donne che non pagano”

Varazze. Sabato a pranzo. Ristorante “Boma”, porto di Varazze. I clienti sono soddisfatti, meno due persone che hanno fatto di tutto per non pagare. È Alessandro Patanè, titolare dell’esercizio, a mettere in guardia i colleghi dopo l’accaduto.

“Oggi al nostro ristorante abbiamo avuto la malaugurata sorte di incappare in due clienti donne, entrambe bionde, una con cappellino e occhiali l’altra taglio a caschetto, di nazionalità estera, dall’accento probabilmente di origine slava. – racconta – Le signore, dopo aver ordinato e consumato tutto ciò che avevano comandato, al momento del conto hanno iniziato davanti agli altri clienti a presentare una serie di lamentele sul cibo non presentato secondo gli ordini impartiti, la mancanza di posate per mangiare, il rifiuto di servire al calice etichette di vino in vendita a bottiglia”.

“In maniera educata abbiamo cercato di spiegare che i loro appunti non erano fondati ma ben presto abbiamo compreso il motivo di questo atteggiamento: le signore non volevano pagare. Per rispetto degli altri commensali presenti – continua Patanè – abbiamo optato per ritenere le signore nostre ospiti, i loro 80 euro non ci avrebbero cambiato la vita. Scrivo questo post per avvisare tutti i colleghi che molto probabilmente le signore lo fanno di mestiere, quindi massima attenzione alla descrizione che abbiamo fatto”.