L’Avis provinciale rinnova il consiglio direttivo: Maurizio Regazzoni eletto presidente

Savona. L’Avis provinciale di Savona ha ufficialmente insediato il nuovo consiglio direttivo, segnando l’inizio di un nuovo capitolo per l’associazione.

Alla guida, come presidente, è stato eletto Maurizio Regazzoni, affiancato dai vice presidenti GianFranco Bosetti e Mirko Fossati, dal Segretario Andrea Rossello e dall’amministratore Giovanni Donzellini, con Marco Ferro, Edoardo Minetti, Vincenzo Borda, Gloria Balest, Roberto Lorenzini, Gabriella Rastrelli, Franco Ripamonti, Maurizio Siri, Enrico Pisu, Roberto Vaira, quali Consiglieri. Questo team rappresenta una combinazione di esperienza e dedizione, pronta a portare avanti i valori fondanti dell’Avis .

Durante l’insediamento, il presidente Regazzoni ha dichiarato: “Innanzitutto, desidero ringraziare di cuore tutti voi per la fiducia che avete riposto in me. Questa elezione rappresenta un onore immenso e un impegno che intendo onorare con dedizione e passione. Il mio pensiero va ai Donatori e a tutti i Volontari, che ricoprono vari incarichi all’interno delle sedi, che sono i veri pilastri della nostra associazione e per questo li ringrazio.”*

Regazzoni ha inoltre espresso la sua gratitudine al presidente uscente, Daniele Fui, per il lavoro svolto con impegno e abnegazione, sottolineando come la collaborazione con lui negli ultimi quattro anni sia stata una preziosa opportunità di crescita personale e professionale. Ha ricordato con affetto anche Fulvio Berti, un ex presidente che ha lasciato un’impronta indelebile nell’associazione grazie alla sua saggezza e lungimiranza.

Si sono delineate le priorità per i prossimi anni, in particolar modo la promozione della cultura del dono, ponendo particolare attenzione sull’importanza della donazione in aferesi, una procedura che consente di raccogliere una maggiore quantità di plasma, fondamentale per la produzione di farmaci salvavita. “Il nostro impegno sarà quello di promuovere e sostenere questa forma di donazione in tutte le sedi,” ha dichiarato Regazzoni.

L’ Avis provinciale di Savona continua così il suo percorso di crescita, sostenuta dall’impegno instancabile dei suoi volontari e dalla generosità dei donatori. Con il nuovo consiglio direttivo, l’associazione si prepara ad affrontare nuovi progetti e a raggiungere ulteriori traguardi.