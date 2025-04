L’assessore Rossello si complimenta col Savona: “Il cammino per ridare uno stadio è cominciato”

Il Savona ha vinto il campionato di Prima Categoria, compiendo il primo passo per quella che tutti sperano sia una scalata fino alla Serie D. L’assessore allo sport del Comune di Savona si complimenta con il club e parla del Bacigalupo. Così Francesco Rossello sui suoi canali social:

“Complimenti al Savona Fbc 1907 per la vittoria raggiunta alla fine di un campionato straordinario.

Nel 2019, l’iscrizione alla prima categoria dopo il fallimento sembrava un umiliante boccone amaro da ingoiare e del quale peró liberarsi presto. Invece, era solo l’ingresso in un buco nero nel quale la società è rimasta fino ad oggi con vicissitudini incredibili che tutti conosciamo. Per questo la vittoria di questo campionato vale moltissimo. Complimenti alla società, al Presidente Milani e a tutti i dirigenti, al mister Cola e a tutti i giocatori.

La ciliegina sulla torta sarebbe stata quella di poter festeggiare la promozione al Bacigalupo. Per questo dobbiamo continuare a lavorare per riportare il Savona nel suo stadio. Ci vorrà ancora pazienza e tempo, ma anche il cammino per ridare alla città uno stadio completamente ristrutturato è cominciato”