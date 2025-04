L’Albenga Juniores ai titoli di coda, oggi termina il campionato. Nicolosi: “Solo applausi per questi ragazzi”

Albenga. Termina oggi il campionato dell’Albenga Juniores. La sconfitta contro il Saluzzo per 4-1 sancisce la fine della Juniores Nazionale bianconera, essendo che proprio oggi, è stato reso noto il procedimento per fallimento della società ingauna.

Un duro colpo per una piazza che è stata martoriata dalla grandine nelle ultime due stagioni, e che ora si affaccia nel piazzale ad osservare i danni causati dalle intemperie. Una prima squadra che non esiste più, uno società che non c’è, tanti, troppi debiti. E se l’Albenga può continuare a correre sul rettangolo verde, è stato grazie ai ragazzi e alle ragazze di Albenga, che ad un certo punto del campionato si sono ‘ribellati’ a Bisazza scendendo ugualmente in campo.

Il curatore fallimentare Alberto Marchese, ha chiesto infatti che le due formazioni potessero terminare il proprio campionato, e la richiesta è stata accettata. Con oggi sono arrivati i titoli di coda della squadra maschile, quelli della femminile arriveranno il 18 maggio.

È orgoglioso Nicolosi del percorso della sua squadra: “Bisogna fare un plauso ai ragazzi, hanno portato avanti una stagione che non si augura a nessuno. Senza allenatori, senza una società a supportarli”.

Un indizio su una possibile nuova società? Ad oggi non si sa ancora nulla, nemmeno Nicolosi conosce il possibile futuro dell’Albenga e se potrebbero rimanere in città: “Non lo so, questo dipende dai ragazzi, da chi vorrà fermarsi o andare via. Dipende se nascerà una nuova Albenga, parrebbe di sì. Vedremo chi dei ragazzi vorrà rimanere e da dove ricominceremo“.