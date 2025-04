Laigueglia. Con il taglio del nastro e l’urlo liberatorio di gioia dei piccoli alunni, la comunità di Laigueglia ha festeggiato la scuola G.B. Libero Badaró, che è stata oggetto di importanti lavori di adeguamento alle normative antisismiche e di efficientamento energetico.

All’evento, oltre ai bambini, agli insegnanti e all’amministrazione comunale, hanno preso parte l’assessore regionale Marco Scajola, i consiglieri regionali Rocco Invernizzi, Sara Foscolo, Angelo Vaccarezza, Jan Casella, i sindaci di Andora Mauro Demichelis e di Garlenda Alessandro Navone, l’ex sindaco di Laigueglia Roberto Sasso del Verme, il presidente del consiglio comunale di Alassio Fabio Macheda e la dirigente scolastica Sonia D’Auria. Hanno partecipato al momento di festa anche i bambini e i docenti dell’istituto scolastico del borgo marinaro.

Con gli interventi, in parte finanziati dal Pnrr, la scuola è passata da classe energetica D ad A1 grazie al “cappotto termico” ed a moderne pompe di calore. Anche l’esterno si presenta rinnovato: le aule hanno pareti vivacemente colorate e sono tutte dotate di termoconvettori per la regolazione autonoma della temperatura caldo/freddo; la cucina interna ha impianti e rivestimenti completamente nuovi. Domani, poi partiranno i lavori di relamping della palestra.

“È una grande soddisfazione per la nostra amministrazione – sottolineano il sindaco Giorgio Manfredi e il vice sindaco Andrea Zancanaro – aver dotato Laigueglia di una scuola che rispetta i più moderni canoni di edilizia pubblica. Inaugurare la scuola è investire nel futuro, nella formazione dei giovani di oggi che saranno gli adulti del domani Dare loro la possibilità di studiare in uno spazio adeguato, moderno e funzionale significa trasmettergli il valore e l’importanza della cultura nello sviluppo e nel progresso dell’uomo. Desidero ringraziare l’Ufficio Lavori Pubblici per il supporto tecnico e gli operai del Comune per la meritevole disponibilità, le Suore del Carmine per averci locato la sede scolastica temporanea e, soprattutto, alunni ed insegnanti per la collaborazione e l’adattamento dimostrato nei mesi di chiusura della scuola. Ringrazio anche i sindaci delle amministrazioni che ci hanno preceduto, Franco Maglione e Roberto Sasso Del Verme e gli assessori presenti, Fabio Macheda e Fulvio Ricci che hanno contribuito al raggiungimento del risultato”.

“Questa importante opera è stata inserita nel Piano regionale triennale 2018/2020 degli interventi di edilizia scolastica, ed è stata selezionata dalla Regione Liguria per far fronte al ‘Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole’ previsto dal PNRR. In questo modo, in sinergia con il Comune, siamo riusciti a ottenere le risorse per realizzare un lavoro atteso e davvero significativo”, ha aggiunto l’assessore regionale all’Edilizia scolastica Marco Scajola.

Taglio del nastro per la scuola G.B. Libero Badaró di Laigueglia dopo il restyling

“Abbiamo restituito agli studenti un edificio nettamente migliorato dal punto di vista energetico e antisismico, aule e cucine rinnovate con un’impiantistica moderna. Rivolgo i miei complimenti all’amministrazione comunale per quanto fatto, sono convinto che con questa proficua collaborazione potremo realizzare altre opere di alto livello come quella inaugurata oggi o come la recentemente terminata rigenerazione urbana della passeggiata sul mare per la quale abbiamo stanziato 400mila euro”, ha concluso Scajola.

“Un moderno polo educativo completamente rinnovato per rispondere alle esigenze delle nuove generazioni e della comunità locale – ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Rocco Invernizzi – Il plesso scolastico è stato ristrutturato secondo i più avanzati criteri di sostenibilità, sicurezza e innovazione didattica, con spazi pensati per favorire l’apprendimento attivo, l’inclusione e la crescita personale degli studenti. La scuola è il cuore pulsante del nostro futuro investire nell’istruzione significa costruire una comunità più forte, consapevole e pronta ad affrontare le sfide di domani”.