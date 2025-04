Laigueglia, il 15 aprile workshop dedicato a “Il futuro degli ecosistemi marini costieri nelle piccole comunità locali”

Laigueglia. Nell’ambito del progetto “Blue as a cultural brand”, promosso dal Comune di Laigueglia e finanziato dal Bando Borghi del PNRR, martedì 15 aprile alle 11 presso il Centro Civico Semur a Laigueglia si terrà il workshop “Climate Change e Restoration – Il futuro degli ecosistemi marini costieri nelle piccole comunità locali”.

L’incontro, organizzato in collaborazione con la startup GeoScape, vedrà la partecipazione di ricercatori ed esperti di livello nazionale per riflettere sulle sfide ambientali che riguardano le nostre coste e per presentare lo studio di fattibilità del museo sottomarino Eco-muSa, uno dei cuori pulsanti del futuro museo diffuso del mare SeaLab.

A seguire, nel pomeriggio, l’itinerario “Passeggiando tra le crêuze di Laigueglia” porterà alla scoperta del borgo, offrendo un’occasione per proseguire il confronto e immergersi nell’identità culturale e ambientale di Laigueglia, guidati da una storica dell’arte e una naturalista.

L’iniziativa fa parte del programma di eventi MISSIONE 1 COMPONENTE 3 INTERVENTO 2.1 Attrattività dei borghi storici – Progetto Locale di rigenerazione culturale e sociale “Blue as a cultural brand” – PNRR – NextgenerationEU.

Di seguito il programma della giornata.

Climate Change e Restoration – Il Futuro degli Ecosistemi marini costieri nelle piccole comunità locali

11:00 Saluti Istituzionali

11:20 La valutazione del rischio ecologico nella gestione dei sedimenti marino costieri Maria Elena Piccione, primo ricercatore ISPRA

11:35 Antipasti dal futuro: rischio e vulnerabilità costiera

Giovanni Besio, professore ordinario, DICCA – Università di Genova

11:50 Il futuro delle nostre coste, tra onde estreme e innalzamento del livello del mare

Alessio Rovere, professore ordinario, Università Ca’ Foscari di Venezia

12:20 Quando conservare non basta più: esempi di restauro ecologico lungo le coste liguri Valentina Asnaghi, ricercatrice in ecologia, Università di Genova

12:35 Passato presente e futuro della prateria di Posidonia oceanica di Laigueglia

Alice Oprandi, ecologa marina, GeoScape

12:50 Conclusioni

Modera Luigi Mucerino presidente GeoScape

15:00 Passeggiando tra le crêuze di Laigueglia

Itinerario pomeridiano alla scoperta del piccolo borgo ligure

A cura di Aurora Barbetta, storica dell’arte, e Claudia Scopesi, naturalista di GeoScape

Appuntamento in Piazza Garibaldi.