La San Filippo Yepp trova il muro Pampararo a protezione della Baia Alassio: “Merito non solo mio ma della squadra, abbiamo fame”

Albenga. Se la Baia Alassio ha ottenuto tre punti contro la San Filippo Yepp, tanto merito va anche ai guantoni dell’estremo difensore dei gialloneri. Pampararo, il giocatore con più presenze attualmente militante nel club alassino, ha sfoderato una protezione da 10 in pagella.

Ancora sullo zero a zero si rende subito decisivo con una parata a tu per tu con Setti, per poi neutralizzare dal dischetto Carparelli, non proprio l’ultimo arrivato nella categoria e nel mondo del pallone. E se non bastasse questo per coronare una domenica da mostro, nel secondo tempo si rende decisivo in diversi frangenti respingendo diverse conclusioni sulla linea. Con questa sua prestazione e i rigori segnati da Di Mari, il classe 1996 afferra a fine partita il premio di MVP, e porta la sua squadra ad un possibile spareggio contro l’Ospedaletti.

“Non solo io. Parate belle, decisive, però Di Mari ha fatto il suo con i rigori e la squadra gira bene”, il pensiero del portiere va subito alla squadra nonostante sia consapevole della sua prestazione: “Siamo un gruppo unito. Non vediamo l’ora che arrivi la domenica per giocare questo tipo di partite. Siamo contenti di questo, andiamo al campo volentieri tutta la settimana. Questa è la cosa più bella di un’annata sportiva. Poi i risultati sono belli, quest’anno molto”.

Turno di riposo questa domenica, con la squadra imperiese che se dovesse portare i tre punti porterebbe gli alassini allo spareggio: “Vedremo cosa farà l’Ospedaletti domenica prossima. Dobbiamo decidere se guardarcela insieme da qualche parte, in un qualche modo, o se vivercela tranquillamente ognuno per i fatti propri”.

“Noi intanto ci alleneremo, in caso di spareggio dobbiamo farci trovare pronti. Abbiamo lavorato ad altissima intensità tutto l’anno – continua Pampararo -, ci sta che ora si inizia a calare ma abbiamo una settimana di riposo e possiamo tranquillizzarci, ma mantenendo sempre l’intensità negli allenamenti”.

Una partita non facile vinta con la forza mentale: “Oggi il pallone pesava, già dall’inizio facevamo fatica a trovare quello che avevamo provato in settimana. Tutto l’anno che andiamo sotto e poi ci ritroviamo in pochi minuti a ribaltare i risultati, abbiamo veramente tanta fame. Vogliamo far vedere chi siamo, diamo sempre tutto“.