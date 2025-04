La Rari Nantes Savona cede di misura (5-6) al Brescia: chiuderà al terzo posto

Savona. Il Brescia si impone di misura a Savona. La squadra allenata dall’ex Alessandro Bovo vince 6-5 e soltanto nel finale riesce a chiuderla con il doppio vantaggio, che dura poco.

Nicosia para due rigori a Balzarini nel primo e Gitto nel terzo tempo; ospiti sempre avanti e padroni di casa sempre pronti a ribattere. Figlioli con la tripletta e Erdelyi con la doppietta tengono vive fino alla fine le chance della squadra guidata da Angelini.

Partita vibrante. Con pochi gol e tanto agonismo, come nei migliori match d’alta classifica. Nervi tesi in acqua e fuori con tre espulsi (i giocatori Da Rold e Rizzo e il dirigente Bigatti) e un ammonito (il tecnico Angelini) nel Savona. A quattro minuti dalla fine, con il risultato ancora in parità, rosso anche per Guerrato del Brescia. Passano venti secondi e Alesiani con l’uomo in più riporta avanti Brescia, ne trascorrono altri quaranta e Figlioli, anche lui in superiorità, ristabilisce la parità (4-4).

Nei minuti conclusivi si riesce a segnare soltanto in fase di superiorità numerica: quelli di Ferrero e Dolce decidono la partita. Quello di Erdelyi (a uomini pari) a dieci secondi dalla sirena rende meno pesante la sconfitta ai ragazzi di casa. A fine gara applausi e complimenti ad entrambe le squadre.

Manca un turno alla conclusione della regular season di serie A1 maschile. Poi sarà volata scudetto e spareggi salvezza.