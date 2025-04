Rari Nantes Savona, così fa male: Rizzo pareggia allo scadere ma rete annullata, Pro Recco in finale Scudetto

Ci voleva un’impresa alla Rari Nantes Savona per superare la corazzata Pro Recco dopo la sconfitta per 13 a 8 dell’andata e qualificarsi alla Finale Scudetto.

La formazione di Alberto Angelini ha onorato l’impegno e spinto dalla piscina Zanelli ha dato vita a una vera e propria battaglia. Ed è enorme il rammarico per la rete di capitan Rizzo che a fil di sirena ha portato la Rari sul 9 a 9. Per qualche istante si è esultato, ma poi la gioia è svanita per l’annullamento della segnatura visto che è stato rilevato che il tempo era scaduto.

Il portiere savonese Gianmarco Nicosia ai microfoni di Rai Sport: “Il nostro rammarico è non aver riprodotto il nostro gioco contro di loro. All’andato abbiamo fatto un inizio disastroso. Abbiamo messo in campo tutto l’amore per questa squadra. Ci è mancato mezzo secondo per il pareggio. Si poteva andare ai rigori. Abbiamo sofferto, sono contento e orgoglioso della mia squadra. Abbiamo dato tutto. Ringrazio le persone che sono qua, il mio allenatore e la società”.

Afferma il capitano savonese, Valerio Rizzo: “Questa è stata la vera semifinale. La Gara 1 di domenica l’abbiamo sbagliata e l’abbiamo regalata al Recco. Oggi ci abbiamo creduto nonostante tutto. Resta un grande amar in bocca, perché abbiamo dimostrato che potevamo fare meglio”. Sul gol annullato Rizzo dichiara: “Mi hanno detto che il giudizio collegiale (ndr arbitri e giuria) ha stabilito che non era gol. Non aggiungo altro”.

La cronaca. Più di 800 spettatori alla “Zanelli” per il secondo round della semifinale scudetto. Angelini deve fare a meno di Figlioli, fuori per squalifica. Sukno può contare sui recuperati Fondelli e Echenique.

Dopo due minuti di studio la Pro Recco concretizza la prima chance in superiorità: invenzione di Di Fulvio che lascia sul posto Merkulov e scarica per Hallock che insacca a porta vuota. La RN Savona pareggia alla terza situazione in sei contro cinque con Erdelyi che elude l’opposizione di Echenique. Poi c’è il break dei campioni d’Italia in carica: Condemi tenta il dribbling su Damonte e traccia un diagonale basso che supera Nicosia; Iocchi Gratta capitalizza l’assist di Condemi per il 3-1. Primo tempo con la solita Pro Recco determinata e solida.

Nel secondo periodo i biancorossi accorciano con il lungolinea di Patchaliev a superare il braccio di Cannella e depositarsi in rete. I biancocelesti respingono sul +3 i padroni di casa con due colpi in extraplayer grazie ad Haverkampf pronto sul secondo palo a ricevere un passaggio millimetrico di Fondelli e al diagonale vincente di Cannella per il 5-2 a metà gara. Riduce le distanze in apertura di terzo quarto Erdelyi, complice una deviazione di Di Fulvio che mette fuori gioco Del Lungo. L’ottima torsione di Durik restituisce il +3 alla Pro Recco, che poi erge un muro su una doppia inferiorità per la RN Savona con Del Lungo determinante. Di Fulvio (3-7) con una diagonale precisa griffa il massimo vantaggio recchelino.

La RN Savona accorcia sul 4-7 con l’alzo e tiro di Gullotta a ridosso della terza sirena, poi infila due reti consecutive in extraplayer con Merkulov in apertura dell’ultima frazione e parziale sul 6-7. Due reti che caricano di una nuova linfa la formazione di Angelini. Nicosia si supera su Di Fulvio, però non può nulla sul tiro di Iocchi Gratta (6-8) che smorza l’entusiasmo savonese. Il penalty di Rizzo sbatte sul palo, ma la conclusione angolatissima dall’alto verso il basso di Merkulov riporta la RN Savona sul -1. Hallock (7-9) scaraventa in porta il gol del +2 che sembra porre il punto esclamativo sulla serie. Sale in cattedra ancora Merkulov (8-9) trovando l’angolo corto e piegando le braccia di Del Lungo.

Clamoroso quanto accade nelle battute conclusive con la “Zanelli” che si trasforma in una bolgia. I biancorossi di Angelini si precipitano in avanti quando mancano pochi secondi; gran giocata di Rizzo, dribbling e palla all’incrocio dei pali. Gli arbitri Colombo e Guarracino, dopo essersi confrontati con il tavolo della giuria, invalidano la rete perché realizzata dopo la fine del tempo effettivo di gioco. Termina 9-8 la Pro Recco, che chiude la serie e si qualifica per la finale scudetto.

Il prossimo impegno per i biancorossi sarà con la finale 3°/4° dove affronteranno la perdente tra A.N. Brescia e Pallanuoto Trieste. Si comincia martedì 6 maggio con Gara 1.

RN SAVONA-PRO RECCO WATERPOLO 8-9

RN SAVONA: G. Nicosia, N. Rocchi, L. Damonte, M. Vavic, D. Occhione, V. Rizzo, D. Merkulov 4, L. Bruni, B. Erdelyi 2, M. Guidi, A. Patchaliev 1, A. Gullotta 1, N. Da Rold, T. Cora. All. Angelini

PRO RECCO WATERPOLO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 1, Durik 1, G. Cannella 1, A. Younger, A. Fondelli, N. Presciutti, G. Echenique, M. Iocchi Gratta 2, J. Larsen, F. Condemi 1, B. Hallock 2, T. Negri, Haverkampf 1. All. Sukno

Arbitri: Colombo e Guarracino

Parziali: 1-3, 1-2, 2-2, 3-1 .

Note. Superiorità numeriche: Savona 7 su 19 più 1 rigore fallito, Pro Recco 8 su 14. Usciti per tre falli: a 3’28” dalla fine del 3° tempo Larsen (Recco); 2’47” dalla fine del 4° tempo Fondelli (Recco). A 1’44” dalla fine del 4° tempo è stato espulso per proteste Bruni. A 49” dalla fine del 4° tempo è stato espulso per proteste Cannella.