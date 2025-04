Savona. Come di consueto e ancora di più quest’anno, in cui cade l’80^ anniversario della giornata, in tutte le località della provincia di Savona si sono tenute le celebrazioni per la ricorrenza del 25 Aprile, festa della Liberazione, per ricordare un momento storico per l’Italia, ancora denso di significati a livello politico.

Savona

A Savona, come di consueto, la cerimonia di commemorazione si è tenuta in piazza Mameli, con omaggio al Monumento ai Caduti da parte del sindaco Marco Russo e di tutte le autorità civili e militari della città.

Vado Ligure

A Vado la commemorazione ha visto prima l’omaggio al cippo di Clelia Corradini e poi al monumento ai caduti con la presenza del partigiano Giuseppe De Grandi (nome di battaglia Tuono).

Albenga

Ad Albenga, città Medaglia d’Oro al Merito Civile, il programma delle celebrazioni dell’80^ anniversario della Liberazione prevedeva per il 25 aprile la funzione religiosa nella cattedrale di San Michele Arcangelo, a seguire la deposizione di fiori al monumento ai caduti di piazza 4 Novembre. Dopodiché, il corteo si è spostato verso piazza del Popolo per la deposizione di una corona d’alloro al monumento dei partigiani, seguita dall’orazione ufficiale di Giovanni Lunardon, docente di storia e consulente dell’Isrec. A seguire corteo verso il sacrario della Foce del Centa per l’omaggio ai martiri con sosta al cippo nei pressi della piscina comunale, con l’accompagnamento del Corpo Bandistico Verdi. Alle 18.00 si terrà il “Concerto della Liberazione” nei giardini Libero Nante, con esibizione dell’accademia Musico-Vocale Ingaunia “E.Marcelli”.

Loano

A Loano il programma delle celebrazioni per il 25 Aprile prevedeva alle 11 il raduno in piazza Italia. Il corteo si è poi spostato nei giardini “Sandro Pertini” per la posa di un mazzo di fiori davanti al monumento alla Resistenza. A seguire presso il monumento ai caduti sulla passeggiata a mare interventi del sindaco di Loano Luca Lettieri, del presidente della sezione Anpi di Loano Giovanni Rovelli; dei rappresentanti dell’istituto Falcone; orazione ufficiale di Anna Giacobbe, presidente di Auser Savona. Ha partecipato la banda dell’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata. Alle 18 messa in piazza dei Caduti a Verzi.

Le celebrazioni del 25 Aprile in provincia di Savona

Alassio e Laigueglia

A Laigueglia il programma della giornata prevedeva alle ore 9.30, raduno in piazza della Libertà e deposizione delle corone di alloro al monumento e alle lapidi ai caduti; saluto dell’amministrazione comunale di Laigueglia, con interventi del sindaco Giorgio Manfredi e dei consiglieri di minoranza Roberto Sasso Del Verme e Claudia Arduino, del consigliere regionale Jan Casella per Anpi.

Ad Alassio, alle ore 10.30, raduno in piazza della Libertà e Santa Messa; saluto del sindaco di Alassio Marco Melgrati; saluti dell’Anpi Alassio-Laigueglia; orazione del consigliere regionale e consigliere comunale Jan Casella; brani musicali eseguiti dal vivo dalla “Ollandini Casual Orchestra” dell’istituto comprensivo statale di Alassio; deposizione delle corone di alloro nell’atrio del Comune, ai monumenti ai caduti, al monumento degli Alpini e alla lapide posta sul pontile Bestoso. In caso di pioggia la messa si svolgerà presso la Collegiata di Sant’Ambrogio, al termine della cerimonia civile.