La Pro Loco di Gorra e Olle Citata come esempio virtuoso nella “Giornata della Terra”

Finale Ligure. Durante le manifestazioni organizzate dal Consorzio delle Pro Loco Genovesi il 22 aprile scorso, nella ricorrenza della “Giornata della Terra”, la Pro loco di Gorra e Olle della città di Finale Ligure è stata citata ad esempio virtuoso per la sua “Ecosagra delle Melanzane Ripiene”. Durante questa manifestazione (che si svolge ogni anno nei giorni 17, 18 e 19 agosto) viene infatti da anni attuata una organizzatissima raccolta dei rifiuti che fa registrare l’98% di materiali differenziati.

A seguito di quanto sopra il presidente della Pro Loco di Gorra e Olle Emilio Bolla è stato intervistato da Enrico Mendace, presidente delle Pro Loco Genovesi.

Durante l’intervista è stato spiegato che già nel 2013 la Pro loco finalese, classificandosi col 54% di rifiuti differenziati tra le cinque ecofeste della provincia di Savona, aveva ottenuto dalla Regione Liguria, l’attestato di “Cccellenza nella raccolta differenziata”. Da allora per una scelta etica e per dimostrare che è possibile ottenere ottimi risultati nella raccolta differenziata, se questa è organizzata, motivata e seguita da un’educazione verso le giovani leve, il direttivo della Pro Loco di Gorra e Olle ha deciso di investire sempre più su questo obbiettivo, ottenendo già nel 2014 l’incredibile risultato di 86% di rifiuti differenziati.

Pareva di essere arrivati al livello massimo, ma investendo sulle strutture, sull’organizzazione e sulla sensibilizzazione degli operatori, i risultati dei rifiuti differenziati sono saliti ogni anno facendo registrare l’86,75% nel 2015, l’89,23% nel 2016, il 90,06% nel 2017, il 93,80% nel 2018, il 98,33% nel 2019 per arrivare al 98,85% nel 2022. Da quel momento i livelli sono rimasti attorno al 98% facendo registrare nel 2023 il 98,54% e nel 2024 il 97,22%.

Questi risultati sono possibili “anche grazie alla collaborazione del comune di Finale Ligure e delle aziende che effettuano i ritiri e lo smaltimento dei rifiuti (Finale Ambiente prima ed ora la SAT)”.

Nella lunga intervista, il presidente Bolla Emilio ha anche messo in evidenza come la “Sagra delle Melanzane Ripiene” dal 2024 riconosciuta dalla Regione Liguria come “Evento Autentico Ligure” , miri a promuovere i prodotti locali offrendo anche i pregiati vini della Liguria: “La nosta Ecosagra è infatti un autentico evento che assieme alla meritevole raccolta differenziata, propone autentici spettacoli garantiti dalle grandi orchestre che ogni anno si alternano sul capiente palco. Da tempo la Pro Loco di Gorra e Olle propone delle novità cercando di migliorare sempre più i servizi per gli ospiti, negli anni si è ottenuto il senso unico nella tratta di strada da Gorra a Cà del Moro, si è aperto un capiente posteggio dietro la chiesa parrocchiale, si è istituito il servizio navetta gratuito da FinalPia, Finale Ligure e FinalBorgo per Gorra e si sono migliorate le strutture della sagra”.

“Quest’anno grandi investimenti si stanno facendo per dare una nuova veste al campo sagra. Verranno modificati tutti gli impianti luce ed acqua con utenze centralizzate, eliminate le vecchie ‘baracche verdi’ e sostituite con strutture moderne, si installerà un nuovo stand dolci, si modificherà la disposizione delle strutture garantendo maggiori spazi nel campo sagra. Un particolare occhio verrà ovviamente dato al reparto differenziata, per cui lo stand della raccolta rifiuti verrà ampliato e modificato per poterne migliorare il servizio.

“Siamo una Pro loco e non una società di profitti e quindi le nostre manifestazioni devono dare una risposta, oltre che turistica e culturale, anche sociale: la protezione del nostro territorio è una delle priorità che ci dobbiamo dare”.