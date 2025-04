La Juniores dell’Albenga saluta il Riva con commozione e una medaglia al collo: l’iniziativa di Mario Nicolosi e Alessandro Patrucco

Albenga. Tornare a riassumere la nefasta stagione bianconera al momento è ormai inutile. Le vicende societarie dell’US Albenga hanno fatto il giro di tutta Italia andando a macchiare la storia di un club locale tra i più importanti e gloriosi. Sembra paradossale andare a trovare dei lati positivi, ma è altrettanto chiaro che vengano in mente pensando ai ragazzi e le ragazze che sono rimasti nella Juniores e nella leva Femminile. Con l’apporto di appassionati e genitori, l’obiettivo principale è diventato quello di portare a termine l’annata nella maniera più dignitosa possibile. E ieri un bellissimo episodio ha fatto battere nuovamente i cuori bianconeri.

Il gol su punizione di Alessio Gastaldi

La formazione Under 19 guidata da Mario Nicolosi è scesa in campo per l’ultima partita casalinga della stagione, persa 4-2 contro il Chieri. Il risultato, come detto, è l’ultimo aspetto da analizzare di fronte alla volontà di onorare fino all’ultimo la maglia e la gente ingauna. Per questo motivo il dirigente bianconero, insieme ad Alessandro Patrucco, hanno organizzato una consegna di medaglie ai componenti della rosa per l’attaccamento dimostrato in uno dei periodi più difficili della storia del club. Un momento di commozione e di saluti, in attesa di chiudere l’annata in trasferta a Saluzzo. Su quest’ultimo aspetto si ricorda il grande contributo di Fabio Becchi che, volontariamente, ha deciso di aiutare la squadra e sostenerla anche economicamente per poterle permettere di andare avanti.

Per il futuro si dovrà aspettare e monitorare attentamente, ma il presente vede una “resistenza ingauna” da applausi.

L’elenco dei premiati