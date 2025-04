“La Cattedrale sul Priamar – Ultime scoperte”, incontro a Savona

Savona. Continua il corso di formazione “Antiche chiese savonesi: storia, arte e musica”, rivolto ai docenti delle scuole, gli studenti delle superiori e tutti gli interessati. Giovedì 10 aprile dalle ore 15:30 alle 17:30 nella Sala Stella Maris, attigua alla Chiesa San Raffaele al Porto, sede della Rossini, l’archeologo e docente universitario Carlo Varaldo spiegherà “La Cattedrale Santa Maria Assunta sul Priamar – Ultime scoperte archeologiche”.

L’ultimo appuntamento sarà martedì 6 maggio nella Cattedrale Nostra Signora Assunta, in piazza del Duomo, con Paolo Venturino, direttore della Cappella Musicale Bartolomeo della Rovere, che illustrerà “Il patrimonio organario del Complesso Monumentale della Cattedrale di Savona”.

L’iniziativa è organizzata dai Servizi per la Pastorale Scolastica e per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Savona-Noli e dal Complesso Monumentale della Cattedrale e Cappella Sistina, in collaborazione con l’Associazione Musicale Gioachino Rossini e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.

Per ulteriori informazioni si può contattare Aureliano Deraggi, responsabile della Pastorale Scolastica e direttore del corso, al numero di cellulare 3477931556 o via e-mail a ufficio.scuola@diocesisavona.it.