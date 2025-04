La Baia Alassio si guadagna almeno lo spareggio promozione, Sardo: “Il mio è un gruppo di uomini, qualcuno della San Filippo è andato sopra le righe”

Albenga. La Baia Alassio Auxiulium, grazie al gol sul finale realizzato da Di Mari (doppietta personale), si è guadagnata quantomeno lo spareggio promozione contro l’Ospedaletti. Gli Orange saranno chiamati ad affrontare l’Imperiese e, salvo clamorosi colpi di scena, andranno poi a sfidare la squadra di Enrico Sardo per lottarsi la vittoria del campionato e un posto in Promozione.

“Avrei voluto arrivarci in un altro modo ma ci siamo -. dichiara il tecnico giallonero- . Abbiamo la consapevolezza che sarà una partita come le altre, da giocare fino all’ultimo secondo come abbiamo fatto in tutto il campionato. C’è stato equilibrio e siamo arrivati in fondo insieme all’Ospedaletti, probabilmente questo sarebbe l’epilogo giusto. Avremo qualche assenza, ricarichiamo le pile senza cercare scuse”.

Una partita intensissima quella di oggi al Riva, con quattro espulsioni tra campo e panchina, tra cui la sua. Il tecnico giallonero si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa: “Il mio è un gruppo di uomini, qualcuno della San Filippo è andato sopra le righe. Hanno picchiato e protestato dal primo al novantesimo, non ha senso conoscendoci tutti e in una partita che per loro non contava niente. A parti invertite non l’avrei mai fatto, ma ho capito che dall’altra parte ci sono uomini e mezzi uomini. Adesso so chi salutare e chi no”.

“Non dico che me l’aspettavo, però so che i miei ragazzi danno fino all’ultima goccia di sudore. Questa è l’ennesima dimostrazione che ho un gruppo di uomini. Adesso ci riposiamo, oggi è stata una gara intensa. Se arrivasse qualcosa dall’alto, saremo lì”, chiosa.