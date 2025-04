La Baia Alassio con cuore, voglia e fame sogna la Promozione, Hamati e Paltrinieri: “Manca pochissimo, vietato mollare”

Alassio. Manca solamente una partita alla Baia Alassio Auxilium per sperare in un passo falso dell’Ospedaletti e festeggiare la Promozione. Prima di questo però, è imperativo battere la San Filippo Yepp, compagine che ha dimostrato in questa stagione di essere cresciuta notevolmente rispetto alle altre stagioni. Una battaglia quella che si prospetta al Riva nell’ultima stagionale delle vespe che, vista l’esclusione del Borgio Verezzi dal campionato, si trova a riposare all’ultima giornata.

Si pongono diversi scenari quindi tra la bandiera a scacchi e gli ultimi metri per la squadra di Sardo. Se i giallorossi dovessero vincere contro gli albenganesi e l’Ospedaletti perdere o pareggiare contro la Dianese, già al Riva arriverebbe la matematica. In caso di pareggio della Baia Alassio, solo un pareggio della squadra dell’imperiese potrebbe mandarli agli spareggi, sempre se poi dovessero vincere l’ultima giornata contro l’Imperiese. Una sconfitta contro la Dianese e un pareggio della Baia Alassio, basterebbe ad alzare il trofeo. In ogni altro caso, campo neutro e spareggio.

Contro l’Imperiese intanto, la squadra di Sardo ha dimostrato che può far divertire divertirsi, rischiando quasi zero. Se poi ci metti un Hamati ispirato che in due minuti segna una doppietta, un Di Mari ritrovato che segna il secondo rigore stagionale della squadra, un Sacco onnipresente, un Paltrinieri e un Gasco visionari, una difesa impenetrabile e un Pampararo sempre sul pezzo, i tre punti sono serviti.

“È sempre piacevole segnare, abbiamo fatto una buona prestazione, sia io che la squadra”, è felicissimo Hamati al termine del match: “Sono contento per il mio compagno Di Mari che ha trovato il gol. È dovuto stare ai box per squalifica, ci tenevo a fargli i complimenti”.

“Stiamo disputando una buona stagione – continua Paltrinieri -. Al mio fianco ho una squadra che lotta e che mi aiuta nel mio lavoro in campo, c’è molta fiducia, e questo fattore è sintomo di un’ottima base. Bisogna continuare così perchè manca pochissimo, vietato mollare e speriamo di portare avanti questa squadra”.

Tre punti domenica non porterebbero la matematica visto il riposo dell’ultima giornata: “Andrà come andrà. Intanto dobbiamo pensare a vincere, solo vincendo si può fare qualcosa di bello. Quindi andremo domenica al Riva contro la San Filippo per vincere. Dopo questo step vedremo cosa avremmo raccolto e osserveremo le altre partite per capire cosa succede. Sappiamo che abbiamo dato il massimo, quindi zero rimpianti“.

Intanto, la Baia Alassio saluta il Ferrando senza aver mai perso una partita nel campo amico durante la stagione e continuando la streak d’imbattibilità che dura dal 23 aprile 2023: “Abbiamo una buona tifoseria, che è un’arma in più. Poi sappiamo gestire un campo comunque grosso gestendo bene gli spazi, ormai abbiamo diversa esperienza sul campo. Siamo i padroni di casa, fa caldo venire ad Alassio per tutti e per riuscire a vincere devi fare una battaglia. La nostra arma in più per questa stagione? Il cuore, la voglia e la fame”.