La 4a G dell’Ipsia Da Vinci di Finale Ligure immersa nel mondo dei profumi d’autore

Finale Ligure. Gli studenti della classe 4a G dell’Ipsia Da Vinci di Finale Ligure hanno vissuto una mattinata formativa decisamente fuori dall’ordinario, recandosi presso la prestigiosa profumeria artistica Abaton di Savona. Questa visita speciale si inserisce all’interno di un’Unità Didattica di Apprendimento (UDA) dedicata all’esplorazione dei cinque sensi e ha offerto ai ragazzi un’opportunità unica per toccare con mano le dinamiche del marketing olfattivo e della comunicazione sensoriale.

L’incontro ha permesso agli studenti di addentrarsi nel fascinoso mondo della profumeria d’autore, un universo dove la creazione di fragranze si eleva ad arte e dove la comunicazione del prodotto passa attraverso canali sensoriali sofisticati. Un focus particolare è stato posto sulle strategie utilizzate per veicolare l’identità di un marchio attraverso l’olfatto e la vista.

Durante la lezione “sul campo”, i ragazzi hanno avuto modo di riflettere su domande cruciali: come si comunica in modo differente a livello olfattivo e visivo per rispecchiare l’essenza di un brand? E ancora, come si riesce a comunicare il carattere distintivo di un profumo, le sue note e le emozioni che evoca?

L’esperienza diretta presso Abaton ha offerto spunti pratici e concreti per comprendere come la scelta delle materie prime, il packaging, la presentazione in negozio e, naturalmente, la fragranza stessa, concorrono a costruire un’immagine coerente e distintiva per ogni profumo e per il marchio nel suo complesso.

Un ringraziamento speciale va a Marco e Francesca di Abaton per la loro calorosa accoglienza e per aver condiviso con passione la loro expertise, rendendo questa mattinata un’esperienza di apprendimento stimolante e indimenticabile per gli studenti dell’Ipsia Da Vinci.