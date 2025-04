Karate, Full Metal Albenga in evidenza al Campionato Avis Primavera di Piverone

Piverone. Ieri, domenica 13 aprile, Piverone, in Piemonte, si è vestita a festa per ospitare il 2° Campionato Avis Primavera Cup Ivrea di karate, un evento di grande richiamo che ha visto la partecipazione di ben 280 atleti in rappresentanza di 22 società provenienti da Piemonte, Lombardia e Liguria.

La manifestazione, organizzata dalle associazioni sportive Butoku Ryu, Daimoku Arti Marziali e Dojo Karate Buschido. Sotto la direzione tecnica del maestro Vincenzo Tripodi, gli atleti della SSD Full Metal Albenga si sono distinti per le loro performance eccezionali, portando a casa numerosi trofei nelle diverse categorie di gara.

Nel kata (forma), i risultati sono stati straordinari: Chiara Bottigliero ha conquistato il primo posto, seguita da Renato Lo Sardo che ha ottenuto il secondo, mentre il terzo gradino del podio è stato condiviso da Brandon Gheno e Sara Vogliobene. Altri atleti della Full Metal si sono messi in luce, come Michele Zunino e Virginia De Francesco, entrambi al secondo posto, e Gabriele Sirghi, Pietro Piccinini e Antonino De Francesco, che hanno trionfato al primo posto nelle rispettive categorie. Dennis Sirghi ha conquistato il secondo posto, mentre Davis Joka ha chiuso sul terzo.

Nel kumite (combattimento), Gabriele Sirghi ha ottenuto il secondo posto, mentre Virginia De Francesco ha conquistato il terzo. Anche Antonino De Francesco, Dennis Sirghi e Pietro Piccinini hanno ottenuto il terzo posto, dimostrando l’ottimo livello di preparazione degli atleti.

“Come sempre, l’orgoglio della SSD Full Metal nel settore karate sono i piccoli agonisti”, ha dichiarato il maestro Tripodi, sottolineando l’importanza della formazione giovanile. “Un grazie all’istruttore 3° Dan Giuseppe De Francesco che ha seguito i giovani agonisti”.

Il presidente della SSD, Andrea Grazia, ringrazia il maestro Tripodi e i giovani atleti sempre vincenti nelle competizioni.

La Full Metal Albenga a Piverone

Un podio della manifestazione