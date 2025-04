K1. Sasha Mosso vince il suo primo incontro da professionista in Italia: “Match a senso unico, ero al top per questo evento”

Casalecchio di Reno. Essere etichettato da tutti come uno dei talenti migliori in Italia nel tuo sport non è sempre facile. Fa piacere, ma poi devi mantenere alte le aspettative e saper giocare sotto pressione. Se poi ci sono anche ostacoli non preventivati lungo il cammino, la salita diventa ancora più ripida. Ma Sasha Mosso, atleta classe 2006, non solo ha superato questi ostacoli, li ha travolti.

Contro El Misbahi, un altro grande match dopo aver fatto il salto nella categoria professionistica italiana della K1. I primi due match nello ‘stivale’ erano stati persi ai punti, dopo aver disputato due grandi incontri contro i primi nel ranking di Muay Thai e K1. A One Night Pro invece, Mosso ha definitivamente messo il punto esclamativo alla sua carriera disputando un match da 10 in pagella, aprendo anche le porte a palcoscenici più importanti.

Sasha arriva dalla Muay Thai, disciplina che l’anno scorso lo ha portato ad allenarsi proprio in Thailandia dove, ad appena 17 anni, vince due incontri professionistici, entrambi per KO. Oggi nel post match, ci confida che proprio nell’ex Siam potrebbe avere qualche match programmato in cornici importanti, essendo che a maggio ci tornerà per allenarsi.

“È stato un match abbastanza impegnativo, però è andato a senso unico”, è al settimo cielo Mosso per la sua vittoria: “Ho vinto tutte e tre le riprese, riportando sul ring il lavoro in palestra, ero molto preparato per questo match. Siamo riusciti ad adattare il match in base al nostro avversario. È variato molto l’approccio essendo che il mio nuovo avversario era totalmente diverso all’atleta che avrei dovuto affrontare, sia nello stile che nella corporatura, era molto più alto di me rispetto al primo che era della mia altezza”.

“Abbiamo cercato di pressarlo ma senza buttarci – continua Mosso -, se gli fossi andato troppo vicino lui sarebbe riuscito a fare il suo gioco. Mettendo invece molti colpi di gambe e braccia e cercando di tenere il centro del ring, abbiamo abbastanza dominato il match“.

De Blasi all’angolo dei suoi atleti è una garanzia: “È molto importante. Alessandro è un coach fenomenale, cura ogni minimo dettaglio in palestra, piuttosto riproviamo la stessa azione di continuo in modo da farla perfetta, è fondamentale lavorare in questo modo”.

A breve un altro ritorno nella terra della Muay Thai: “Adesso partirò per la Thailandia. Non siamo riusciti a trovare avversari prima della mia partenza per disputare un match in preparazione di questo viaggio. Là avrò qualcosa in ballo, non dico niente, però un bel match in una bella Promotion“.