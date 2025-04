K1. Il circuito “New Generations Fighter” aprirà l’edizione 2025 di “Un mare di Fitness”

Albenga. Si apre alla grande il 2025 per gli organizzatori di “Un mare di Fitness”. Nella giornata del 13 aprile, al Palamarco di Albenga, la città è pronta ad ospitare l’evento “New Generations Fighter”, evento organizzato dal Team Perlungher che servirà come selezione per l’International Fight Show, ormai evento cardine per lo sport da combattimento della zona, organizzato sempre dal Team Perlungher ogni fine anno a Loano.

Quella di domani sarà anche un’ulteriore qualificazione per l’evento “Un mare di Fitness”, con data al 28 di giugno. Sarà una manifestazione incentrata sul fitness e sullo sport, che si svolgerà sul lungomare di Albenga.

Un evento internazionale quello che andrà in scena domani. Dalle 13 i presenti potranno osservare 43 match di contatto leggero (senza KO) e 8 di contatto pieno (con KO). L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Albenga.