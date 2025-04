Savona. Italia Viva, parte la campagna di tesseramento 2025 anche a Savona.

“In un momento decisivo per il futuro dell’Italia, – hanno spiegato dalla sezione savonese, – Italia Viva si presenta al territorio della provincia di Savona con una proposta chiara: costruire un centro riformista forte, serio e moderno, parte integrante di un nuovo centrosinistra che sia all’altezza della sfida di rappresentare un’alternativa credibile alla destra guidata da Giorgia Meloni e Matteo Salvini”.

“Riprendendo le parole di Alcide De Gasperi, ci proponiamo come partito di centro che guarda a sinistra, capace di coniugare innovazione e giustizia sociale, impresa e solidarietà, competenza e visione. Italia Viva vuole essere il cuore riformista di una nuova coalizione progressista che torni a guidare il Paese per dare risposte concrete ai cittadini”.

“Invitiamo tutti i cittadini stufi di questa destra ad iscriversi ad Italia Viva, per partecipare in prima persona al cambiamento che viene chiesto con forza dalle sfide cruciali di questo tempo. Serve l’impegno di chi crede nella buona politica, nel lavoro, nella scuola, nei diritti e nelle riforme. Serve un centrosinistra che sappia includere e innovare, non solo opporsi”.

“Italia Viva è il luogo dove le idee contano, dove il merito ha spazio, dove la politica torna ad essere servizio. Costruiamo insieme un’alternativa alla destra, partendo dal centro”, hanno concluso.

È possibile iscriversi attraverso il sito www.italiaviva.it