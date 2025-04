Finale Ligure. Giovedì 4 aprile si è svolta con grande successo la tradizionale cena organizzata dai Lions Club di Finale Ligure, Pietra Ligure e Loano, in sinergia con gli Chef della Federazione Italiana Cuochi, sezione di Savona. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di convivialità e, come consuetudine, ha ospitato l’attesissimo concorso di cucina dedicato ai migliori allievi delle classi quinte degli istituti alberghieri del territorio.

La competizione culinaria ha visto trionfare la talentuosa Simona Barillà della classe 5C pasticceria. A completare il podio, con ottimi risultati, si sono classificate Noemi Arnaldo della 5B cucina, al secondo posto, e Matilde Pongibove, anch’essa della 5C pasticceria, al terzo.

Un riconoscimento speciale è stato attribuito a Christian Patrone, della 5C cucina, che si è aggiudicato un prestigioso stage presso il rinomato ristorante “La Fortezza” di Finale Ligure. Hanno partecipato con impegno e creatività anche Sabrina Milani (5B cucina) e Greta Dicati (5C cucina).

“I nostri ragazzi si sono dimostrati, una volta in più, superiori rispetto alle aspettative,” si legge in una nota degli organizzatori. “La maestria e la fantasia dimostrate, unite all’emozione con cui hanno vissuto la prova, sono un chiaro segno dell’amore che nutrono per la cucina.”

La squisita cena offerta durante la serata è stata preparata con maestria dagli Chef della Federazione Italiana Cuochi, che hanno potuto contare sul prezioso supporto degli studenti della classe 4B in cucina e della classe 3A al servizio di sala.

La cena del Lions Club al Migliorini di Finale

Un sentito ringraziamento è stato espresso dal Lions Club a tutti coloro che hanno contribuito alla perfetta riuscita della serata: gli Chef per la loro professionalità, tutti gli ospiti presenti, gli insegnanti che hanno supervisionato il lavoro in cucina e in sala, i tecnici e i collaboratori. L’evento ha confermato ancora una volta il forte legame tra il territorio, le istituzioni e il mondo della formazione alberghiera, promuovendo il talento e la passione per l’arte culinaria tra i giovani.