Invernizzi (FdI): “Industria, transizione energetica, infrastrutture, sport e turismo, i capisaldi del rilancio del Savonese”

Liguria. “Industria e sviluppo economico, transizione energetica e circolarità, infrastrutture, sport e turismo. Sono questi gli ambiti di focalizzazione su cui si svilupperà il futuro della provincia di Savona”. Lo spiega in una nota il capogruppo in Regione di Fratelli d’Italia Rocco Invernizzi dopo un confronto con gli stakeholder locali, tenutosi presso la sede della Camera di Commercio Riviere di Liguria a Savona.

“Il territorio Savonese – afferma Invernizzi – costituisce un punto di riferimento imprescindibile per l’economia della Liguria e del Nord Italia, grazie a una combinazione di fattori che lo rendono un polo strategico per lo sviluppo. Lo dimostrano i numeri: Savona è la prima provincia ligure per peso della manifattura sul valore aggiunto totale ed è l’unica ad aver registrato una crescita nell’ultimo anno (+2%), con un ruolo prevalente dei settori chimico e dei mezzi di trasporto. È la quinta provincia italiana per incidenza delle imprese della Blue Economy sul totale (12%) e la settima per incidenza degli occupati dell’economia del mare sul totale (11,9%). Supera la media nazionale sul fronte occupazionale (+1,1 punti percentuali) e in particolare della componente femminile (+3,7 p.p.). Dal punto di vista dell’economia circolare, Savona registra il secondo tasso di raccolta differenziata più alto tra le province liguri (61,7%). Mentre in ambito industriale, con il 39% dei consumi rispetto ai settori di attività, risulta essere la provincia ligure più energivora. Sulle rinnovabili concentra il 94% della produzione regionale derivante da impianti eolici e circa il 30% da quelli fotovoltaici. L’export vale 2 miliardi, il 25% del dato regionale, ripartito per il 70% tra chimica, agroalimentare e mezzi di trasporto. A livello di sistema portuale di Savona e Vado Ligure, nel 2024 sono state movimentate 16,3 milioni di tonnellate di merci (+7,3% rispetto al 2023). Circa 500 gli impianti sportivi presenti in provincia, il 20% della quota regionale. In chiave turistica, Savona è la prima delle province liguri per numero di presenze per abitante (19,5 il dato provinciale, contro il 10,7 regionale e il 7,6 nazionale) e per numero di arrivi per abitante (5,0 il dato provinciale, contro il 3,4 regionale e il 2,3 nazionale)”.

Lo stesso Invernizzi ricorda che “Regione Liguria ha avviato un percorso di incentivazione che ha portato oltre 100 milioni di euro pubblici nei 21 comuni dell’area di crisi industriale complessa. Un’azione – sottolinea il consigliere regionale – che ha già oggi generato importanti ricadute economiche e occupazionali e che, nel prossimo futuro, grazie a una nuova misura sulla creazione d’impresa che aprirà l’11 giugno, potrà portare ulteriore crescita e sviluppo economico sul territorio”.

Sul fronte infrastrutturale è stata condivisa la necessità di interventi integrati su strada (realizzazione della tratta autostradale Carcare-Predosa, nuovo tracciato Savona-Altare-A6, Variante hub portuale), quelli su ferro (potenziamento linee merci Savona-Torino e Savona-Alessandria, completamento raddoppio linea Andora-Finale Ligure), quelli a mare (completamento lavori nuova diga foranea di Vado Ligure, realizzazione del cold ironing nel porto di Savona) e di ultimo miglio (nuova stazione ferroviaria marittima a Savona e ampliamento terminal ferroviario intermodale nel porto di Vado Ligure).