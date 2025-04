Intenso lavoro del Giudice Sportivo post Millesimo-Carcarese e Masone-Savona: minacce e lanci di oggetti agli arbitri

Millesimo-Carcarese big match di Promozione tra prima e seconda. Savona-Masone big match di Prima Categoria tra prima e seconda. Due partite record di pubblico e che hanno rappresentato un grande spettacolo per il calcio dilettantistico sul campo e fuori. Ma come spesso accade con i grandi numeri e quando la tensione è altissima c’è stato anche bisogno di un lavoro extra del Giudice Sportivo. Savona, con diffida, Masone e Millesimo sono state multate per la condotta dei propri sostenitori. A spiccare dai referti la birra versata addosso al direttore di gara da alcuni sostenitori del Savona e le minacce rivolte da alcuni supporter millesimesi. Lato Savona, pesante squalifica al difensore Colombo, quattro gare, mentre nel Millesimo Piana ne ha rimediate tre. Squalifica fino al 1 maggio per Battistel, mister della Carcarese, una giornata per Macchia del Millesimo.

IL COMUNICATO DI MASONE – SAVONA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA’

AMMENDA

Euro 225,00 SAVONA F.B.C. 1907

DIFFIDA

Per la condotta dei propri sostenitori i quali dal 30′ pt, rivolgevano al ddg espressioni ingiuriose ed irriguardose, quindi lanciavano sul tdg una lattina che cadeva a pochi metri dal ddg. Al rientro negli spogliatoi, versavano sul ddg della birra costringendolo a cambiarsi. A fine gara, entravano in contatto con alcuni tifosi avversari colpendosi con sputi, calci e pugni; la rissa si sedava autonomamente senza l’intervento delle forze dell’ordine.

Euro 125,00 MASONE

Per la condotta dei propri sostenitori a fine gara, entravano in contatto con alcuni tifosi avversari colpendosi con sputi, calci e pugni per alcuni minuti; la rissa si sedava autonomamente senza l’intervento delle forze dell’ordine.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 24/ 4/2025

BARONE ALESSIO (SAVONA F.B.C. 1907)

A fine gara veniva trattenuto dai suoi giocatori al mentre tentava di entrare in contatto con alcuni avversari.

Sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

COLOMBO EMANUELE (SAVONA F.B.C. 1907)

Al 30′ pt, a gioco fermo, colpiva un avversario prima con le due mani aperte all’altezza del collo e successivamente con una testata il giocatore avversario, senza provocare conseguenze lesive.

IL COMUNICATO DI MILLESIMO-CARCARESE

AMMENDA

Euro 150,00 MILLESIMO CALCIO

Per il comportamento dei propri sostenitori che, per tutta la durata della gara rivolgevano minacce alla terna arbitrale ed in particolare ad un AA ed al 50’del 2º tempo lanciavano una lattina di plastica sul tdg, senza colpire nessuno (infrazione rilevata da parte di un AA).

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

LEVRATTO FABRIZIO (MILLESIMO CALCIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 1/ 5/2025

BATTISTEL MICHELE (CARCARESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA

MACCHIA FABIO (MILLESIMO CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PIANA MATTEO (MILLESIMO CALCIO)

Metteva le mani al collo di un avversario con moderata forza, tanto da richiedere l’intervento dello staff medico. Senza conseguenze lesive.